https://ria.ru/20210527/kapitan-1734347438.html

Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо

Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо - РИА Новости, 27.05.2021

Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо

Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T05:18

2021-05-27T05:18

2021-05-27T05:51

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

невельск

корсаков

саппоро

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596667029_0:187:3072:1914_1920x0_80_0_0_4b1de20ed8a1c178a23a0182a8976709.jpg

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Саппоро.Дипломат также напомнил, что согласно положениям Венской конвенции, японская сторона обязана уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания."Пока никаких подобных уведомлений не поступало", - добавил он."Мы готовы оказать помощь, как только поступит соответствующее к нам обращение. Но пока оно не поступало", - уточнил дипломат.Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.

https://ria.ru/20210526/kommentariy-1733917239.html

россия

невельск

корсаков

саппоро

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-05-27T05:18 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, невельск, корсаков, саппоро, япония, токио, в мире