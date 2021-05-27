Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо
05:18 27.05.2021 (обновлено: 05:51 27.05.2021)
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиционная яхта "Петр Первый" на подходе к архипелагу Кузова в Белом море
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Саппоро.
"Могу вам сказать совершенно точно, что изменений в статусе капитана (судна "Амур" - ред.) нет. Капитан судна ведет сотрудничество с японским следствием исключительно в добровольном порядке. Судно не удерживается", - подчеркнул консул Роман Колесник.
Дипломат также напомнил, что согласно положениям Венской конвенции, японская сторона обязана уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания.
"Пока никаких подобных уведомлений не поступало", - добавил он.
"Мы готовы оказать помощь, как только поступит соответствующее к нам обращение. Но пока оно не поступало", - уточнил дипломат.
Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.