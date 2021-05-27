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Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо
Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо - РИА Новости, 27.05.2021
Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо
Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:18
2021-05-27T05:51
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
невельск
корсаков
саппоро
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Саппоро.Дипломат также напомнил, что согласно положениям Венской конвенции, японская сторона обязана уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания."Пока никаких подобных уведомлений не поступало", - добавил он."Мы готовы оказать помощь, как только поступит соответствующее к нам обращение. Но пока оно не поступало", - уточнил дипломат.Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.
https://ria.ru/20210526/kommentariy-1733917239.html
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невельск
корсаков
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, невельск, корсаков, саппоро, япония, токио, в мире

Капитан "Амура" помог японскому следствию после инцидента близ Хоккайдо

05:18 27.05.2021 (обновлено: 05:51 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиционная яхта "Петр Первый" на подходе к архипелагу Кузова в Белом море
Экспедиционная яхта Петр Первый на подходе к архипелагу Кузова в Белом море - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Капитан российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с рыболовецкой шхуной из Японии, сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Саппоро.
"Могу вам сказать совершенно точно, что изменений в статусе капитана (судна "Амур" - ред.) нет. Капитан судна ведет сотрудничество с японским следствием исключительно в добровольном порядке. Судно не удерживается", - подчеркнул консул Роман Колесник.
Дипломат также напомнил, что согласно положениям Венской конвенции, японская сторона обязана уведомить российское консульство в том случае, если будут произведены какие-либо задержания.
"Пока никаких подобных уведомлений не поступало", - добавил он.
"Мы готовы оказать помощь, как только поступит соответствующее к нам обращение. Но пока оно не поступало", - уточнил дипломат.
Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияНевельскКорсаковСаппороЯпонияТокиоВ мире
 
 
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