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ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением
ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением - РИА Новости, 27.05.2021
ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением
Инфляция в России ускорилась, однако говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:08
2021-05-27T12:08
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инфляция в России ускорилась, однако говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин."Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.По ряду товаров, например, в строительной отрасли, ускорение инфляции особенно заметно, отметил Заботкин. Однако регулятор ожидает, что ситуация нормализуется по мере возвращения экономики к равновесному состоянию после пандемии."Ситуация со строительными материалами - по ряду позиций номенклатуры рост на десятки процентов. Это происходит не только у нас, но и во всем мире. Это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, частично это временный всплеск, который, опять же, будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию", - сказал зампред ЦБ.По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.
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россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика

ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением

12:08 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в очереди возле кассы в гипермаркете "Ашан"
Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инфляция в России ускорилась, однако говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.
По ряду товаров, например, в строительной отрасли, ускорение инфляции особенно заметно, отметил Заботкин. Однако регулятор ожидает, что ситуация нормализуется по мере возвращения экономики к равновесному состоянию после пандемии.
"Ситуация со строительными материалами - по ряду позиций номенклатуры рост на десятки процентов. Это происходит не только у нас, но и во всем мире. Это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, частично это временный всплеск, который, опять же, будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию", - сказал зампред ЦБ.
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По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.
 
РоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИнфляцияЭкономика
 
 
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