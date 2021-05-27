https://ria.ru/20210527/inflyatsiya-1734391372.html

ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением

ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением - РИА Новости, 27.05.2021

ЦБ назвал заявления о гиперинфляции преувеличением

Инфляция в России ускорилась, однако говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:08

2021-05-27T12:08

2021-05-27T12:08

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инфляция в России ускорилась, однако говорить о гиперинфляции было бы преувеличением, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин."Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.По ряду товаров, например, в строительной отрасли, ускорение инфляции особенно заметно, отметил Заботкин. Однако регулятор ожидает, что ситуация нормализуется по мере возвращения экономики к равновесному состоянию после пандемии."Ситуация со строительными материалами - по ряду позиций номенклатуры рост на десятки процентов. Это происходит не только у нас, но и во всем мире. Это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, частично это временный всплеск, который, опять же, будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию", - сказал зампред ЦБ.По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.

https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html

россия

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россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика