Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне
14:39 27.05.2021 (обновлено: 14:42 27.05.2021)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
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"Сегодня на заседании комитета мы рекомендовали его к принятию в первом чтении 8 июня", - рассказали в пресс-службе комитете, отменив, что ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе.
"Законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, иными культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт, реконструкцию", - сказал РИА Новости председатель комитета Сергей Гаврилов.
В пресс-службе комитета также пояснили, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".