https://ria.ru/20210527/imuschestvo-1734424161.html

Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне

Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне - РИА Новости, 27.05.2021

Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:39

2021-05-27T14:39

2021-05-27T14:42

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат."Сегодня на заседании комитета мы рекомендовали его к принятию в первом чтении 8 июня", - рассказали в пресс-службе комитете, отменив, что ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе."Законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, иными культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт, реконструкцию", - сказал РИА Новости председатель комитета Сергей Гаврилов.В пресс-службе комитета также пояснили, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".

https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html

https://ria.ru/20200930/konservatsiya-1578021321.html

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религия, россия, коммерческая недвижимость, госдума рф, сергей гаврилов