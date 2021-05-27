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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210527/imuschestvo-1734424161.html
Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне
Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне - РИА Новости, 27.05.2021
Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:39
2021-05-27T14:42
религия и мировоззрение
религия
россия
коммерческая недвижимость
госдума рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат."Сегодня на заседании комитета мы рекомендовали его к принятию в первом чтении 8 июня", - рассказали в пресс-службе комитете, отменив, что ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе."Законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, иными культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт, реконструкцию", - сказал РИА Новости председатель комитета Сергей Гаврилов.В пресс-службе комитета также пояснили, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html
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религия, россия, коммерческая недвижимость, госдума рф, сергей гаврилов

Законопроект "о церковном имуществе" рассмотрят в июне

14:39 27.05.2021 (обновлено: 14:42 27.05.2021)
 
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© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал для принятия в первом чтении 8 июня законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
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"Сегодня на заседании комитета мы рекомендовали его к принятию в первом чтении 8 июня", - рассказали в пресс-службе комитете, отменив, что ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе.
"Законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, иными культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт, реконструкцию", - сказал РИА Новости председатель комитета Сергей Гаврилов.
В пресс-службе комитета также пояснили, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияКоммерческая недвижимостьГосдума РФСергей Гаврилов
 
 
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