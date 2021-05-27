https://ria.ru/20210527/golovchenko-1734501768.html

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем - РИА Новости, 27.05.2021

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что его возмущает лицемерие Евросоюза в ситуации со снятым с рейса Ryanair в Минске одним из основателей признанного РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:10

2021-05-27T21:10

2021-05-27T21:10

задержание основателя telegram-канала nexta

роман головченко

россия

ryanair

михаил мишустин

як-130

евросоюз

мид белоруссии

минск

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что его возмущает лицемерие Евросоюза в ситуации со снятым с рейса Ryanair в Минске одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем."Особенно возмущает лицемерие, когда задержанного гражданина Беларуси, в биографии которого две заметные страницы, - это участие в боевых действиях в составе известного батальона "Азов" на востоке Украины и администрирование экстремистского Telegram-канала за плату, немалую, кстати, объявляют героем официальные лица Евросоюза", - заявил Головченко в Минске на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.При этом, по словам Головченко, со стороны ЕС "ни строчки внимания" не удостоился недавний "действительно геройский поступок двух белорусских летчиков, которые ценой собственной жизни увели самолёт Як-130 от жилых домов, от центра города".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.

https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

https://ria.ru/20210527/ryanair-1734500263.html

https://ria.ru/20210527/ryanair-1734496190.html

россия

минск

белоруссия

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