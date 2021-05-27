https://ria.ru/20210527/golikova-1734373944.html

Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга

Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга - РИА Новости, 27.05.2021

Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что Госдума в эту сессию примет закон по трансплантации костного мозга. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:55

2021-05-27T10:55

2021-05-27T10:55

россия

татьяна голикова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что Госдума в эту сессию примет закон по трансплантации костного мозга."Я очень надеюсь, что в эту сессию Государственная дума примет закон о внесении изменений в закон о трансплантации и охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гeмопоэтических клеток", - сказала она на российском конгрессе "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике".

https://ria.ru/20200724/1574846217.html

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2021

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россия, татьяна голикова, госдума рф, общество