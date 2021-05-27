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Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга
Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга - РИА Новости, 27.05.2021
Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что Госдума в эту сессию примет закон по трансплантации костного мозга. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:55
2021-05-27T10:55
россия
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что Госдума в эту сессию примет закон по трансплантации костного мозга."Я очень надеюсь, что в эту сессию Государственная дума примет закон о внесении изменений в закон о трансплантации и охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гeмопоэтических клеток", - сказала она на российском конгрессе "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике".
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россия, татьяна голикова, госдума рф, общество

Голикова надеется на принятие закона по трансплантации костного мозга

10:55 27.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что Госдума в эту сессию примет закон по трансплантации костного мозга.
"Я очень надеюсь, что в эту сессию Государственная дума примет закон о внесении изменений в закон о трансплантации и охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гeмопоэтических клеток", - сказала она на российском конгрессе "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике".
Директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей Готье - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 11:18
Эксперт рассказал о сокращении числа трансплантаций в России
 
РоссияТатьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
 
 
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