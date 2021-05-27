https://ria.ru/20210527/golikova-1734354655.html

Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2021

Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили журналистам в ее секретариате. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:02

2021-05-27T09:02

2021-05-27T09:03

россия

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

орловская область

алтайский край

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили журналистам в ее секретариате.Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году."В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", - привели в секретариате слова вице-премьера.Она также отметила, что всего в 2021 году свыше 300 тысяч человек будут задействованы в качестве кадров для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Вице-премьер также подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с учетом всех мер безопасности."Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям", - уточнила она.Голикова также назвала регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами как на подготовительном этапе, так и в период проведения ЕГЭ. Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний.

https://ria.ru/20210522/shkola-1733430882.html

https://ria.ru/20210511/bezopasnost-1731797565.html

россия

орловская область

алтайский край

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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), орловская область, алтайский край, общество