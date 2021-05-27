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Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ
Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ - РИА Новости, 27.05.2021
Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили журналистам в ее секретариате. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:02
2021-05-27T09:03
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
орловская область
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общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили журналистам в ее секретариате.Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году."В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", - привели в секретариате слова вице-премьера.Она также отметила, что всего в 2021 году свыше 300 тысяч человек будут задействованы в качестве кадров для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Вице-премьер также подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с учетом всех мер безопасности."Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям", - уточнила она.Голикова также назвала регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами как на подготовительном этапе, так и в период проведения ЕГЭ. Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний.
https://ria.ru/20210522/shkola-1733430882.html
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россия
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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), орловская область, алтайский край, общество

Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

09:02 27.05.2021 (обновлено: 09:03 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ в свете трагедии в Казани, сообщили журналистам в ее секретариате.
Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.
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"В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", - привели в секретариате слова вице-премьера.
Она также отметила, что всего в 2021 году свыше 300 тысяч человек будут задействованы в качестве кадров для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов. Вице-премьер также подчеркнула, что экзамены должны пройти без сбоев и с учетом всех мер безопасности.
"Особое внимание необходимо обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и норм, принятие всех необходимых мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям", - уточнила она.
Голикова также назвала регионы, которые успешно справляются с поставленными задачами как на подготовительном этапе, так и в период проведения ЕГЭ. Лидером в части организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2020 году стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае. Анализ участия этих регионов в подготовке экзаменационной кампании 2021 года также показал отсутствие каких-либо нареканий и замечаний.
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РоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Орловская областьАлтайский крайОбщество
 
 
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