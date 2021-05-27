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Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.05.2021
Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства "Северного потока — 2",... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T23:13
2021-05-27T23:21
россия
allseas
матиас крузе
северный поток — 2
дмитрий кулеба
газпром
мид украины
александр новак
сша
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства "Северного потока — 2", сообщила в четверг пресс-служба МИД Украины."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнст. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока — 2", - говорится в сообщении.По словам украинского министра, которые приводит МИД, "Северный поток — 2" "может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы в целом, но и непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям"."Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада", - добавил Кулеба.Отмечается, что стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sevpotok-1734329059.html
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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, дмитрий кулеба, газпром, мид украины, александр новак, сша, украина

Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

23:13 27.05.2021 (обновлено: 23:21 27.05.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства "Северного потока — 2", сообщила в четверг пресс-служба МИД Украины.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнст. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока — 2", - говорится в сообщении.
По словам украинского министра, которые приводит МИД, "Северный поток — 2" "может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы в целом, но и непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям".
"Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада", - добавил Кулеба.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 20:40В мире
В МИД Украины уточнили, как долго намерены бороться с "Севпотоком-2"
Отмечается, что стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasМатиас КрузеСеверный поток — 2Дмитрий КулебаГазпромМИД УкраиныАлександр НовакСШАУкраина
 
 
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