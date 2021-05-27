https://ria.ru/20210527/gaza-1734352694.html

В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа

В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа - РИА Новости, 27.05.2021

В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа

Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:29

2021-05-27T08:29

2021-05-27T10:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734367095_0:5:1608:910_1920x0_80_0_0_59504309decca264abc65b5f12433750.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ."Двадцать седьмого мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что психологи оказали поддержку переселенцам, помощь врачей не понадобилась, состояние прибывших удовлетворительное.Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.

https://ria.ru/20210520/aviaudary-1733057338.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва