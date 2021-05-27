https://ria.ru/20210527/gaza-1734352694.html
В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа
В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа - РИА Новости, 27.05.2021
В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа
Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:29
2021-05-27T08:29
2021-05-27T10:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ."Двадцать седьмого мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что психологи оказали поддержку переселенцам, помощь врачей не понадобилась, состояние прибывших удовлетворительное.Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.
https://ria.ru/20210520/aviaudary-1733057338.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва