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В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа
В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа - РИА Новости, 27.05.2021
В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа
Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:29
2021-05-27T10:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ."Двадцать седьмого мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что психологи оказали поддержку переселенцам, помощь врачей не понадобилась, состояние прибывших удовлетворительное.Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

В Москву доставили 64 россиянина из сектора Газа

08:29 27.05.2021 (обновлено: 10:24 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпецборт Ил-76 МЧС России доставил российских граждан из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву
Спецборт Ил-76 МЧС России доставил российских граждан из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спецборт Ил-76 МЧС России доставил российских граждан из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спецбортом в Москву прибыли 64 россиянина из сектора Газа, в том числе 31 ребенок, сообщает МЧС РФ.
"Двадцать седьмого мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что психологи оказали поддержку переселенцам, помощь врачей не понадобилась, состояние прибывших удовлетворительное.
Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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