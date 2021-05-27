https://ria.ru/20210527/garmoniya-1734459622.html

Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой - РИА Новости, 27.05.2021

Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:58

2021-05-27T16:58

2021-05-27T16:58

россия-китай: главное

сычуань

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2000 лет.Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы.Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии.Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы."Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он."Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534)."Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая.Профессор подчеркивает, что философская мудрость Цзя применима не только к сельскому хозяйству, но и к взаимоотношениям человека и природы в целом.Китай предпринял серию инициатив, чтобы сделать страну и всю планету более зеленой.В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.По плану, Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.В прошлом сентябре Китай аннонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия.Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности.Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

https://ria.ru/20210524/investirovanie-1733677119.html

https://ria.ru/20210408/bednost-1727407582.html

https://ria.ru/20210425/edinenie-1729891491.html

сычуань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сычуань, си цзиньпин, китай