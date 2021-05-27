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https://ria.ru/20210527/garmoniya-1734459622.html
Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой
Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой - РИА Новости, 27.05.2021
Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой
Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:58
2021-05-27T16:58
россия-китай: главное
сычуань
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2000 лет.Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы.Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии.Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы."Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он."Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534)."Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая.Профессор подчеркивает, что философская мудрость Цзя применима не только к сельскому хозяйству, но и к взаимоотношениям человека и природы в целом.Китай предпринял серию инициатив, чтобы сделать страну и всю планету более зеленой.В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.По плану, Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.В прошлом сентябре Китай аннонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия.Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности.Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
https://ria.ru/20210524/investirovanie-1733677119.html
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сычуань, си цзиньпин, китай

Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

16:58 27.05.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЦветение сакуры в Пекине
Цветение сакуры в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2000 лет.
Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы.
"Энциклопедия для простого народа" - это энциклопедия по вопросам сельского хозяйства, созданная в шестом веке. В ней говорится: "Следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы".
Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии.
Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы.
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"Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он.
"Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534).
"Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая.
"Урожайность варьируется от земли к земле. Если почва плодородная, то поздний посев может дать больше урожая, однако для относительно бесплодных земель чрезвычайно важен ранний посев, иначе, если пропустить время посева, велик риск остаться и вовсе без урожая".
Профессор подчеркивает, что философская мудрость Цзя применима не только к сельскому хозяйству, но и к взаимоотношениям человека и природы в целом.
Китай предпринял серию инициатив, чтобы сделать страну и всю планету более зеленой.
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В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.
По плану, Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.
В прошлом сентябре Китай аннонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
"В основе этого важного стратегического решения - наше чувство ответственности за строительство сообщества единой судьбы и наше осознание необходимости безопасного устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин на саммите лидеров по климату 22 апреля 2021 года.
На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия.
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Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности.
Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
 
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