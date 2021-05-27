Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде
13:34 27.05.2021 (обновлено: 16:25 27.05.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек.
"Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. <…> Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида", — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.
По его словам, Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства.
Макрон также попросил прощения у народа Руанды.
Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года, в результате которого погибли около 800 тысяч человек.
Доклад исследовательской комиссии объемом более тысячи страниц представили Макрону 26 марта. Авторы документа, занимавшиеся исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришли к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был соучастником геноцида.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.
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