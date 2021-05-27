https://ria.ru/20210527/frantsiya-1734410657.html

Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде - РИА Новости, 27.05.2021

Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:34

2021-05-27T13:34

2021-05-27T16:25

эммануэль макрон

франция

руанда

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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек."Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. <…> Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида", — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.По его словам, Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства.Макрон также попросил прощения у народа Руанды.Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года, в результате которого погибли около 800 тысяч человек.Доклад исследовательской комиссии объемом более тысячи страниц представили Макрону 26 марта. Авторы документа, занимавшиеся исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришли к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был соучастником геноцида.В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.

https://ria.ru/20210420/genotsid-1729021900.html

https://ria.ru/20190412/1552596212.html

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руанда

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эммануэль макрон, франция, руанда, в мире