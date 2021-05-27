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Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде
Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде - РИА Новости, 27.05.2021
Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде
Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:34
2021-05-27T16:25
эммануэль макрон
франция
руанда
в мире
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек."Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. &lt;…&gt; Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида", — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.По его словам, Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства.Макрон также попросил прощения у народа Руанды.Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года, в результате которого погибли около 800 тысяч человек.Доклад исследовательской комиссии объемом более тысячи страниц представили Макрону 26 марта. Авторы документа, занимавшиеся исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришли к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был соучастником геноцида.В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.
https://ria.ru/20210420/genotsid-1729021900.html
https://ria.ru/20190412/1552596212.html
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эммануэль макрон, франция, руанда, в мире

Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

13:34 27.05.2021 (обновлено: 16:25 27.05.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек.
"Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. <…> Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида", — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.
По его словам, Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства.
Макрон также попросил прощения у народа Руанды.
Руанда - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 01:27
Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде 1994 года, в результате которого погибли около 800 тысяч человек.
Доклад исследовательской комиссии объемом более тысячи страниц представили Макрону 26 марта. Авторы документа, занимавшиеся исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришли к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был соучастником геноцида.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.
100 дней во власти безумия: почему важно помнить о геноциде в Руанде? - РИА Новости, 1920, 12.04.2019
12 апреля 2019, 12:00ИноСМИ. Серьезно
100 дней во власти безумия: почему важно помнить о геноциде в Руанде?800 тысяч смертей за три месяца — со времен геноцида в Руанде прошло уже 25 лет. С профессором Иваном Владимировичем Кривушиным выясняем, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество отвернулось от Руанды, как от чумного больного.
 
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