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Смоленская область
https://ria.ru/20210527/fap-1734423696.html
На Смоленщине заменили 49 аварийных ФАПов
На Смоленщине заменили 49 аварийных ФАПов - РИА Новости, 27.05.2021
На Смоленщине заменили 49 аварийных ФАПов
Все 49 аварийных фельдшерско-акушерских пункта в Смоленской области, замена которых была предусмотрена в рамках реализации регионального проекта "Развитие... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:47
2021-05-27T18:47
смоленская область
жкх
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Все 49 аварийных фельдшерско-акушерских пункта в Смоленской области, замена которых была предусмотрена в рамках реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", успешно приняты в работу, сообщил глава региона Алексей Островский, выступая с ежегодным отчетом перед областной Думой. Он напомнил, что в прошлом году была предусмотрена замена 49 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, на современные модульные конструкции. По результатам проведенного аукциона заключен государственный контракт с ООО "Великолукский завод металлоконструкций 60" на покупку 49 ФАПов с соответствующим оснащением и оборудованием. Однако процесс поставки ФАПов не был осуществлен в связи с выявленными в процессе экспертизы несоответствиями контракту. В связи с неисполнением условий контракта с поставщика в рамках банковской гарантии была взыскана неустойка в размере порядка 17 миллионов рублей – данные денежные средства направили в областной бюджет."На данный момент возведение модульных конструкций всех 49 ФАПов завершено. Я неоднократно повторял, что, поскольку реализация национальных проектов направлена на качественное улучшение уровня жизни населения, отклоняться от сроков их выполнения – недопустимо! Вместе с тем региональная власть не имеет права только для того, чтобы "закрыть" госконтракт вовремя, осуществить приемку ФАПов, где еще не устранены нарушения, и, тем самым, подвести смолян. На сегодняшний день компания уже устранила все замечания и буквально на днях был принят последний ФАП", - отметил Островский.
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жкх, алексей островский, смоленская область

На Смоленщине заменили 49 аварийных ФАПов

18:47 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СМОЛЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Все 49 аварийных фельдшерско-акушерских пункта в Смоленской области, замена которых была предусмотрена в рамках реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", успешно приняты в работу, сообщил глава региона Алексей Островский, выступая с ежегодным отчетом перед областной Думой.
Он напомнил, что в прошлом году была предусмотрена замена 49 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, на современные модульные конструкции. По результатам проведенного аукциона заключен государственный контракт с ООО "Великолукский завод металлоконструкций 60" на покупку 49 ФАПов с соответствующим оснащением и оборудованием. Однако процесс поставки ФАПов не был осуществлен в связи с выявленными в процессе экспертизы несоответствиями контракту. В связи с неисполнением условий контракта с поставщика в рамках банковской гарантии была взыскана неустойка в размере порядка 17 миллионов рублей – данные денежные средства направили в областной бюджет.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:13Смоленская область
Смоленщина направит на региональный проект "Чистая вода" 2,9 млрд рублей
"На данный момент возведение модульных конструкций всех 49 ФАПов завершено. Я неоднократно повторял, что, поскольку реализация национальных проектов направлена на качественное улучшение уровня жизни населения, отклоняться от сроков их выполнения – недопустимо! Вместе с тем региональная власть не имеет права только для того, чтобы "закрыть" госконтракт вовремя, осуществить приемку ФАПов, где еще не устранены нарушения, и, тем самым, подвести смолян. На сегодняшний день компания уже устранила все замечания и буквально на днях был принят последний ФАП", - отметил Островский.
 
Смоленская областьЖКХАлексей ОстровскийСмоленская область
 
 
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