https://ria.ru/20210527/evrovidenie-1734349012.html

Объявлено продолжение Евровидения-2021

Объявлено продолжение Евровидения-2021 - РИА Новости, 27.05.2021

Объявлено продолжение Евровидения-2021

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:11

2021-05-27T07:11

2021-05-27T09:12

евровидение — 2021

евровидение-2021

италия

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время."В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.Ведущей станет Криста Зигфридс.Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html

италия

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евровидение-2021, италия, в мире