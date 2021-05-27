https://ria.ru/20210527/evrovidenie-1734349012.html
Объявлено продолжение Евровидения-2021
Объявлено продолжение Евровидения-2021 - РИА Новости, 27.05.2021
Объявлено продолжение Евровидения-2021
На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:11
2021-05-27T07:11
2021-05-27T09:12
евровидение — 2021
евровидение-2021
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733542757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_996ca42f88267a96ef6c524a015341db.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время."В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.Ведущей станет Криста Зигфридс.Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733542757_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2c0cfcba953df30697d2a00cfb83bf1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, италия, в мире