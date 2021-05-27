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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210527/evrovidenie-1734349012.html
Объявлено продолжение Евровидения-2021
Объявлено продолжение Евровидения-2021 - РИА Новости, 27.05.2021
Объявлено продолжение Евровидения-2021
На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:11
2021-05-27T09:12
евровидение — 2021
евровидение-2021
италия
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время."В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.Ведущей станет Криста Зигфридс.Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
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евровидение-2021, италия, в мире

Объявлено продолжение Евровидения-2021

07:11 27.05.2021 (обновлено: 09:12 27.05.2021)
 
© REUTERS / Piroschka van de Wouw Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"
Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

"Евровидение продолжится онлайн", — сказано в релизе.

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время.
"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.
Ведущей станет Криста Зигфридс.
Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 02:54Евровидение — 2021
Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле
 
Евровидение — 2021Евровидение-2021ИталияВ мире
 
 
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