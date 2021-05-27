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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210527/egipet-1734414592.html
В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей
В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей - РИА Новости, 27.05.2021
В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей
Цены на посещение иностранными туристам главных достопримечательностей Египта — археологических памятников и музеев — не будут повышаться до мая 2022 года,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:16
2021-05-27T15:16
цены
достопримечательности
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
красное море
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на посещение иностранными туристам главных достопримечательностей Египта — археологических памятников и музеев — не будут повышаться до мая 2022 года, сообщает "Турпром". Такое решение принял Верховный совет по древностям Египта.Как сообщается в заявлении министерства туризма и древностей, данное решение – это часть политики по поддержке культурного туризма и его взаимодействия с обычным курортным отдыхом. Кроме того, это "работа по привлечению иностранцев путем поощрения однодневных поездок из городов Красного моря в долину Нила".Эксперты полагают, что решение принято в том числе и в связи с предполагаемым возвращением российских путешественников на курорты Красного моря и, в частности, в Хургаду. Наши соотечественники традиционно составляли существенную часть аудитории однодневных экскурсионных туров с курорта в Долину Царей. Отметим, на данный момент полная стоимость подобной экскурсии, включающей трансфер, посещение Карнакского храма, храма Хатшепсут и Долины Царей – от 90 до 125 долларов.
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цены, достопримечательности, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, красное море, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей

15:16 27.05.2021
 
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на посещение иностранными туристам главных достопримечательностей Египта — археологических памятников и музеев — не будут повышаться до мая 2022 года, сообщает "Турпром".
Такое решение принял Верховный совет по древностям Египта.
Как сообщается в заявлении министерства туризма и древностей, данное решение – это часть политики по поддержке культурного туризма и его взаимодействия с обычным курортным отдыхом. Кроме того, это "работа по привлечению иностранцев путем поощрения однодневных поездок из городов Красного моря в долину Нила".
Эксперты полагают, что решение принято в том числе и в связи с предполагаемым возвращением российских путешественников на курорты Красного моря и, в частности, в Хургаду.
Наши соотечественники традиционно составляли существенную часть аудитории однодневных экскурсионных туров с курорта в Долину Царей. Отметим, на данный момент полная стоимость подобной экскурсии, включающей трансфер, посещение Карнакского храма, храма Хатшепсут и Долины Царей – от 90 до 125 долларов.
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ТуризмЦеныДостопримечательностикуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмКрасное мореНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
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