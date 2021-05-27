https://ria.ru/20210527/egipet-1734414592.html

В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей

В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей - РИА Новости, 27.05.2021

В Египте рассказали, будут ли повышать цены на посещение достопримечательностей

Цены на посещение иностранными туристам главных достопримечательностей Египта — археологических памятников и музеев — не будут повышаться до мая 2022 года,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:16

2021-05-27T15:16

2021-05-27T15:16

цены

достопримечательности

туризм

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туризм

красное море

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на посещение иностранными туристам главных достопримечательностей Египта — археологических памятников и музеев — не будут повышаться до мая 2022 года, сообщает "Турпром". Такое решение принял Верховный совет по древностям Египта.Как сообщается в заявлении министерства туризма и древностей, данное решение – это часть политики по поддержке культурного туризма и его взаимодействия с обычным курортным отдыхом. Кроме того, это "работа по привлечению иностранцев путем поощрения однодневных поездок из городов Красного моря в долину Нила".Эксперты полагают, что решение принято в том числе и в связи с предполагаемым возвращением российских путешественников на курорты Красного моря и, в частности, в Хургаду. Наши соотечественники традиционно составляли существенную часть аудитории однодневных экскурсионных туров с курорта в Долину Царей. Отметим, на данный момент полная стоимость подобной экскурсии, включающей трансфер, посещение Карнакского храма, храма Хатшепсут и Долины Царей – от 90 до 125 долларов.

https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html

красное море

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