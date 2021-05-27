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Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу
Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021
Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу
Киеву нужно заниматься выполнением минских соглашений, а не пустыми разговорами о смене площадки переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, место... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:34
2021-05-27T12:47
александр лукашенко
мид украины
леонид кравчук
оон
украина
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
донбасс
белоруссия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киеву нужно заниматься выполнением минских соглашений, а не пустыми разговорами о смене площадки переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, место их проведения - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Минск уже не может быть площадкой переговоров трехсторонней группы по Донбассу. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Место переговоров - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций", - сказал собеседник агентства. По его словам, "надо заниматься выполнением Минска, а не пустыми разговорами о площадках".События, связанные с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, не могут повлиять на ситуацию в Донбассе, домыслы украинских политиков высосаны из пальца, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html
https://ria.ru/20210527/germaniya-1734375615.html
украина
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александр лукашенко, мид украины, леонид кравчук, оон, украина, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, донбасс, белоруссия, в мире

Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу

12:34 27.05.2021 (обновлено: 12:47 27.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киеву нужно заниматься выполнением минских соглашений, а не пустыми разговорами о смене площадки переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, место их проведения - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Минск уже не может быть площадкой переговоров трехсторонней группы по Донбассу. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
11:09
В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу
"Место переговоров - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций", - сказал собеседник агентства. По его словам, "надо заниматься выполнением Минска, а не пустыми разговорами о площадках".
События, связанные с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, не могут повлиять на ситуацию в Донбассе, домыслы украинских политиков высосаны из пальца, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
"События, связанные с экстренной посадкой самолета, не имеют ничего общего с Донбассом. Домыслы украинских политиков высосаны из пальца", - сказал собеседник агентства.
Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
11:02
Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоМИД УкраиныЛеонид КравчукООНУкраинаЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairДонбассБелоруссияВ мире
 
 
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