https://ria.ru/20210527/donbass-1734397642.html

Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу

Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021

Источник прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу

Киеву нужно заниматься выполнением минских соглашений, а не пустыми разговорами о смене площадки переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, место... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:34

2021-05-27T12:34

2021-05-27T12:47

александр лукашенко

мид украины

леонид кравчук

оон

украина

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

донбасс

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664879173e71bafcdbd74fe59402dce4.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киеву нужно заниматься выполнением минских соглашений, а не пустыми разговорами о смене площадки переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, место их проведения - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее экс-президент Украины, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Минск уже не может быть площадкой переговоров трехсторонней группы по Донбассу. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Место переговоров - вопрос второстепенный, особенно в эпоху видеоконференций", - сказал собеседник агентства. По его словам, "надо заниматься выполнением Минска, а не пустыми разговорами о площадках".События, связанные с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, не могут повлиять на ситуацию в Донбассе, домыслы украинских политиков высосаны из пальца, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734376889.html

https://ria.ru/20210527/germaniya-1734375615.html

украина

донбасс

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид украины, леонид кравчук, оон, украина, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, донбасс, белоруссия, в мире