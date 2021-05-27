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Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска - РИА Новости, 27.05.2021
Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:31
2021-05-27T10:33
задержание основателя telegram-канала nexta
алексей арестович
ryanair
донбасс
луганская народная республика
леонид кравчук
нато
минск
белоруссия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук.Для этого найдут другое место, подчеркнул Кравчук.Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович также отмечал, что Украина может отказаться от проведения переговоров в белорусской столице, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Инцидент с самолетом RyanairДвадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
https://ria.ru/20210526/donbass-1734326622.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, алексей арестович , ryanair, донбасс, луганская народная республика, леонид кравчук, нато, минск, белоруссия, вильнюс, оон, киев, в мире

Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска

10:31 27.05.2021 (обновлено: 10:33 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Для этого найдут другое место, подчеркнул Кравчук.
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Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович также отмечал, что Украина может отказаться от проведения переговоров в белорусской столице, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".

Инцидент с самолетом Ryanair

Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaАлексей АрестовичRyanairДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукНАТОМинскБелоруссияВильнюсООНКиевВ мире
 
 
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