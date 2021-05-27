Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:31 27.05.2021 (обновлено: 10:33 27.05.2021)
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Для этого найдут другое место, подчеркнул Кравчук.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович также отмечал, что Украина может отказаться от проведения переговоров в белорусской столице, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".
Инцидент с самолетом Ryanair
Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.