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"Открытая Россия"* объявила о самоликвидации
"Открытая Россия"* объявила о самоликвидации - РИА Новости, 27.05.2021
"Открытая Россия"* объявила о самоликвидации
Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:23
2021-05-27T13:47
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
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андрей пивоваров
общество
политика
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.За такое решение проголосовал совет движения. Также в регионах закрывают его отделения.В Кремле не считают решение "Открытой России"* зачисткой политического поля. Там также отметили, что оно — богатое и многогранное.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).Эти созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского структуры, по мнению ведомства, осуществляют в стране "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, сша, андрей пивоваров, общество, политика, россия, открытая россия

"Открытая Россия"* объявила о самоликвидации

12:23 27.05.2021 (обновлено: 13:47 27.05.2021)
 
© РИА НовостиЛоготип организации "Открытая Россия"
Логотип организации Открытая Россия - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.
За такое решение проголосовал совет движения. Также в регионах закрывают его отделения.

"Все члены "Открытки"* исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования", — приводятся слова Пивоварова в публикации.

В Кремле не считают решение "Открытой России"* зачисткой политического поля. Там также отметили, что оно — богатое и многогранное.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
Эти созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского структуры, по мнению ведомства, осуществляют в стране "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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ЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийВеликобританияСШААндрей ПивоваровОбществоПолитикаРоссияОткрытая Россия
 
 
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