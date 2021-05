https://ria.ru/20210527/deyatelnost-1734394200.html

"Открытая Россия"* объявила о самоликвидации

Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров. РИА Новости, 27.05.2021

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.За такое решение проголосовал совет движения. Также в регионах закрывают его отделения.В Кремле не считают решение "Открытой России"* зачисткой политического поля. Там также отметили, что оно — богатое и многогранное.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).Эти созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского структуры, по мнению ведомства, осуществляют в стране "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

