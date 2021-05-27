https://ria.ru/20210527/den-inspektsiy-po-delam-nesovershennoletnikh-1734469582.html

Онлайн-конференция ко Дню инспекций по делам несовершеннолетних

Онлайн-конференция ко Дню инспекций по делам несовершеннолетних - РИА Новости, 27.05.2021

Онлайн-конференция ко Дню инспекций по делам несовершеннолетних

28 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ, отмечаемому 31 мая.

2021-05-27T17:37

2021-05-27T17:37

2021-05-27T17:37

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-майор полиции Вадим ГАЙДОВ;- начальник отдела по делам несовершеннолетних Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России полковник полиции Мария КОЛЬЦОВА.С момента создания в стране 31 мая 1935 года специализированных подразделений милиции по борьбе с детской преступностью, безнадзорностью и беспризорностью главной задачей государства, помимо профилактики подростковых преступлений, была и остается защита прав и законных интересов детей. Где и как готовят инспекторов по делам несовершеннолетних? Насколько данная специальность востребована у молодежи, которая сегодня приходит работать в полицию? Каковы наиболее эффективные пути и методы борьбы с подростковой преступностью и правонарушениями?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы