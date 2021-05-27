Онлайн-конференция ко Дню инспекций по делам несовершеннолетних
28 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ, отмечаемому 31 мая.
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Участники:
- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-майор полиции Вадим ГАЙДОВ;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России полковник полиции Мария КОЛЬЦОВА.
С момента создания в стране 31 мая 1935 года специализированных подразделений милиции по борьбе с детской преступностью, безнадзорностью и беспризорностью главной задачей государства, помимо профилактики подростковых преступлений, была и остается защита прав и законных интересов детей.
Где и как готовят инспекторов по делам несовершеннолетних? Насколько данная специальность востребована у молодежи, которая сегодня приходит работать в полицию? Каковы наиболее эффективные пути и методы борьбы с подростковой преступностью и правонарушениями?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-майор полиции Вадим ГАЙДОВ;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России полковник полиции Мария КОЛЬЦОВА.
С момента создания в стране 31 мая 1935 года специализированных подразделений милиции по борьбе с детской преступностью, безнадзорностью и беспризорностью главной задачей государства, помимо профилактики подростковых преступлений, была и остается защита прав и законных интересов детей.
Где и как готовят инспекторов по делам несовершеннолетних? Насколько данная специальность востребована у молодежи, которая сегодня приходит работать в полицию? Каковы наиболее эффективные пути и методы борьбы с подростковой преступностью и правонарушениями?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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