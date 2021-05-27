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На Украине отвергли обвинения в политической подоплеке дела Медведчука
На Украине отвергли обвинения в политической подоплеке дела Медведчука - РИА Новости, 27.05.2021
На Украине отвергли обвинения в политической подоплеке дела Медведчука
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что дело в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:17
2021-05-27T19:25
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
донбасс
украина
в мире
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что дело в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является политизированным.Ранее Медведчук на суде заявил, что дело против него - это политическое преследование его лично и его партии за их позицию, в том числе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Он напомнил, что его партия выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. Также партия, по его словам, выступает за защиту русского языка и русскоязычного населения и восстановление отношений между Украиной и РФ. Такая позиция, по его мнению, и вызвала соответствующие действия нынешней украинской власти."Я настаиваю на том, что современный Офис генерального прокурора, он не политизирован, мы не смотрим на пророссийскость политиков... Мы не за кумовство и не против кумовства. Мы не о родственных связях, мы не о политических программах или амбициях. Мы об уголовном производстве (деле – ред.). Нарушил закон? Отвечай", - заявила Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, донбасс, украина, в мире

На Украине отвергли обвинения в политической подоплеке дела Медведчука

19:17 27.05.2021 (обновлено: 19:25 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, после заседания в Киевском апелляционном суде
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, после заседания в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отрицает, что дело в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука является политизированным.
Ранее Медведчук на суде заявил, что дело против него - это политическое преследование его лично и его партии за их позицию, в том числе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Он напомнил, что его партия выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. Также партия, по его словам, выступает за защиту русского языка и русскоязычного населения и восстановление отношений между Украиной и РФ. Такая позиция, по его мнению, и вызвала соответствующие действия нынешней украинской власти.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 19:38
Медведчук назвал дело против него провальным
"Я настаиваю на том, что современный Офис генерального прокурора, он не политизирован, мы не смотрим на пророссийскость политиков... Мы не за кумовство и не против кумовства. Мы не о родственных связях, мы не о политических программах или амбициях. Мы об уголовном производстве (деле – ред.). Нарушил закон? Отвечай", - заявила Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:07
Суд обязал советника главы МВД Украины опровергнуть пост о Медведчуке
 
РоссияИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
 
 
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