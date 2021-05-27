Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/delo-1734397955.html
СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле
СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле - РИА Новости, 27.05.2021
СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле
Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:37
2021-05-27T12:37
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме в Алтайском крае, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали.Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявляла, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула", - говорится в сообщении.Отмечается, что несовершеннолетнюю арестовали. В рамках расследования дела следователи дадут юридическую оценку должностным лицам администрации Алтайского края, министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности."Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", - подчеркивается в сообщении.СК РФ также предупредил граждан и СМИ о недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статьям 137 и 242 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
https://ria.ru/20210527/deti-1734353872.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле

12:37 27.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме в Алтайском крае, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали.
Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявляла, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 18:50
"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае
Отмечается, что несовершеннолетнюю арестовали. В рамках расследования дела следователи дадут юридическую оценку должностным лицам администрации Алтайского края, министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности.
"Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", - подчеркивается в сообщении.
СК РФ также предупредил граждан и СМИ о недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статьям 137 и 242 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
08:44
Омбудсмен сообщила о травле девочки, над которой надругалась школьница
 
Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
23:20Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Лента новостейМолния