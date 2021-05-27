https://ria.ru/20210527/delo-1734397955.html

СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле

СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле - РИА Новости, 27.05.2021

СК возбудил дело о халатности после истязания школьницы в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:37

2021-05-27T12:37

2021-05-27T12:37

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти Алтайского края и Барнаула после того, как школьница надругалась над младшеклассницей в заброшенном доме в Алтайском крае, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело, истязательницу задержали.Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявляла, что сейчас 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула", - говорится в сообщении.Отмечается, что несовершеннолетнюю арестовали. В рамках расследования дела следователи дадут юридическую оценку должностным лицам администрации Алтайского края, министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности."Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства", - подчеркивается в сообщении.СК РФ также предупредил граждан и СМИ о недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статьям 137 и 242 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

https://ria.ru/20210527/deti-1734353872.html

алтайский край

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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия