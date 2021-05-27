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На Чукотке рассказали о борьбе с алкоголизмом
На Чукотке рассказали о борьбе с алкоголизмом - РИА Новости, 27.05.2021
На Чукотке рассказали о борьбе с алкоголизмом
Власти Чукотки, которая попала в список регионов, где активнее всего интересуются покупкой самогонных аппаратов, отмечают, что проблема алкоголизма для... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:00
2021-05-27T12:00
россия
чукотка
борис титов
здоровье - общество
красный крест
тульская область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Власти Чукотки, которая попала в список регионов, где активнее всего интересуются покупкой самогонных аппаратов, отмечают, что проблема алкоголизма для территории актуальна, но есть положительная динамика, в поселках идет активная работа по профилактике алкоголизма, создаются группы трезвости, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовил для президента РФ доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в нем указано, что покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки."Проблема действительно актуальна, но положительная динамика есть. Региональные и местные власти округа отмечают, что это комплексная проблема, одними ограничениями розничной продажи алкогольной продукции не ограничиваются. И именно комплексный подход к профилактическим мероприятиям во взаимодействии всех структур и ведомств даёт необходимый результат", - сказал собеседник.По данным департамента здравоохранения, в последние годы идет постепенное снижение числа случаев первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом: в 2016 году отмечалось 490 случаев на 100 тысяч населения, в 2020 году – 272 случая."Кроме реализации мероприятий в рамках федеральных и региональных программ особое внимание уделяется работе "на местах", ведь в силу своей малочисленности Чукотка имеет возможность "в ручном режиме" реагировать на проявление одной из самых насущных проблем местного населения", - сообщили в правительстве.Администрации муниципальных образований совместно с поселковыми филиалами Ассоциации по делам коренных малочисленных народов проводит работу по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. В течение всего года проводятся крупные межпоселковые спортивные, культурные мероприятия, круглые столы по этой проблеме. Национальные фестивали Эйнев, Эйневкай, гонки на собачьих упряжках и другие крупные мероприятия проходят под эгидой борьбы с алкоголизмом."Кроме того, в работе задействованы общественники, народные дружины, комиссии по делам несовершеннолетних и административные комиссии. Привлекают к работе лидеров общественного мнения в посёлках. Так, недавно жители одного из сёл обратились в администрацию района с просьбой премировать директора сельхозпредприятия за активную борьбу. Он своим личным примером, авторитетом влияет на своих работников, организует лечение в районных медорганизациях. В посёлках создаются группы трезвости", - сообщил собеседник.По его словам, во всех населённых пунктах предоставляются рабочие площадки для мероприятий Красного креста по борьбе с алкоголизмом. Также местные власти совместно с департаментом здравоохранения и Анадырской епархией проводят лекции для детей и подростков, индивидуально работают с неблагополучными семьями.С 2011 года на Чукотке с 20.00 до 12.00 запрещена розничная продажа алкоголя за исключением общепита, в 10 селах введены локальные ограничения времени продажи спиртного: в 9 селах продажа разрешена только в определенные часы и (или) дни, в одном селе введен сухой закон.
https://ria.ru/20210513/alkogolizm-1732062787.html
https://ria.ru/20210527/samogon-1734350087.html
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россия, чукотка, борис титов, здоровье - общество, красный крест, тульская область, общество

На Чукотке рассказали о борьбе с алкоголизмом

12:00 27.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Власти Чукотки, которая попала в список регионов, где активнее всего интересуются покупкой самогонных аппаратов, отмечают, что проблема алкоголизма для территории актуальна, но есть положительная динамика, в поселках идет активная работа по профилактике алкоголизма, создаются группы трезвости, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова подготовил для президента РФ доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, в нем указано, что покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки.
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"Проблема действительно актуальна, но положительная динамика есть. Региональные и местные власти округа отмечают, что это комплексная проблема, одними ограничениями розничной продажи алкогольной продукции не ограничиваются. И именно комплексный подход к профилактическим мероприятиям во взаимодействии всех структур и ведомств даёт необходимый результат", - сказал собеседник.
По данным департамента здравоохранения, в последние годы идет постепенное снижение числа случаев первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом: в 2016 году отмечалось 490 случаев на 100 тысяч населения, в 2020 году – 272 случая.
"Кроме реализации мероприятий в рамках федеральных и региональных программ особое внимание уделяется работе "на местах", ведь в силу своей малочисленности Чукотка имеет возможность "в ручном режиме" реагировать на проявление одной из самых насущных проблем местного населения", - сообщили в правительстве.
Администрации муниципальных образований совместно с поселковыми филиалами Ассоциации по делам коренных малочисленных народов проводит работу по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. В течение всего года проводятся крупные межпоселковые спортивные, культурные мероприятия, круглые столы по этой проблеме. Национальные фестивали Эйнев, Эйневкай, гонки на собачьих упряжках и другие крупные мероприятия проходят под эгидой борьбы с алкоголизмом.
"Кроме того, в работе задействованы общественники, народные дружины, комиссии по делам несовершеннолетних и административные комиссии. Привлекают к работе лидеров общественного мнения в посёлках. Так, недавно жители одного из сёл обратились в администрацию района с просьбой премировать директора сельхозпредприятия за активную борьбу. Он своим личным примером, авторитетом влияет на своих работников, организует лечение в районных медорганизациях. В посёлках создаются группы трезвости", - сообщил собеседник.
По его словам, во всех населённых пунктах предоставляются рабочие площадки для мероприятий Красного креста по борьбе с алкоголизмом. Также местные власти совместно с департаментом здравоохранения и Анадырской епархией проводят лекции для детей и подростков, индивидуально работают с неблагополучными семьями.
С 2011 года на Чукотке с 20.00 до 12.00 запрещена розничная продажа алкоголя за исключением общепита, в 10 селах введены локальные ограничения времени продажи спиртного: в 9 селах продажа разрешена только в определенные часы и (или) дни, в одном селе введен сухой закон.
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