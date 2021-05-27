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Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке - РИА Новости, 27.05.2021
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T06:33
2021-05-27T09:04
дмитрий медведев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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антон котяков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.Ранее Медведев также заявил, что пандемия "оживила" это предложение, но воплощать его надо не в ущерб экономике.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
https://ria.ru/20210429/rabota-1730467597.html
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дмитрий медведев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), единая россия, женева (город), россия, антон котяков, москва, общество

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

06:33 27.05.2021 (обновлено: 09:04 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал он.

Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.
В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.
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Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
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Дмитрий МедведевМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Единая РоссияЖенева (город)РоссияАнтон КотяковМоскваОбщество
 
 
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