https://ria.ru/20210527/chetyrekhdnevka-1734348683.html

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке - РИА Новости, 27.05.2021

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T06:33

2021-05-27T06:33

2021-05-27T09:04

дмитрий медведев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

единая россия

женева (город)

россия

антон котяков

москва

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.Ранее Медведев также заявил, что пандемия "оживила" это предложение, но воплощать его надо не в ущерб экономике.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

https://ria.ru/20210429/rabota-1730467597.html

https://ria.ru/20210508/chasy-1731495303.html

женева (город)

россия

москва

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2021

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дмитрий медведев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), единая россия, женева (город), россия, антон котяков, москва, общество