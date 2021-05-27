Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
06:33 27.05.2021 (обновлено: 09:04 27.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал он.
Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.
В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.
29 апреля, 13:05Медведев назвал плюсы четырехдневной рабочей недели
Ранее Медведев также заявил, что пандемия "оживила" это предложение, но воплощать его надо не в ущерб экономике.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.