Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/chekhiya-1734421234.html
В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой
В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой - РИА Новости, 27.05.2021
В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой
Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства "уникальным случаем" и выразил надежду, что Прага и Москва... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:24
2021-05-27T16:24
россия
ян гамачек
сергей лавров
мид чехии
москва
чехия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152016/00/1520160064_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_274e1d6e9b8c05ce7ffc11705a561f19.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства "уникальным случаем" и выразил надежду, что Прага и Москва восстановят отношения "скорее рано, чем поздно", пишет Haló noviny.По его словам, этот инцидент войдет в историю как "срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией". Он подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Даже во времена холодной войны подобное случалось редко, тем более не было принято высылать сотрудников представительств из солидарности с союзником, добавил он."Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой "одной-единственной версии" инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" — заявил дипломат.Суя предположил, что кризис в российско-чешских отношениях будет "очень неприятным" и скажется на торгово-экономических связях. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие Праги и "добрую волю" с обеих сторон при преодолении напряженности."Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение "Бывали хуже времена, но не было подлее", — подытожил Суя.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата. Обвинения в инциденте Кремль назвал абсурдными, голословными и надуманными.После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Две недели назад российское правительство утвердило перечень недружественных государств: пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, перечень могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210526/posolstvo-1733911409.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/pushkov-1732741952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kiev-1730583656.html
россия
москва
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152016/00/1520160064_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e8cf3fa51a016628ff686c510519fca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ян гамачек, сергей лавров, мид чехии, москва, чехия, сша

В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой

14:24 27.05.2021 (обновлено: 16:24 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства "уникальным случаем" и выразил надежду, что Прага и Москва восстановят отношения "скорее рано, чем поздно", пишет Haló noviny.
По его словам, этот инцидент войдет в историю как "срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией". Он подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Даже во времена холодной войны подобное случалось редко, тем более не было принято высылать сотрудников представительств из солидарности с союзником, добавил он.
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 04:06
Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника
"Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой "одной-единственной версии" инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" — заявил дипломат.
Суя предположил, что кризис в российско-чешских отношениях будет "очень неприятным" и скажется на торгово-экономических связях. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие Праги и "добрую волю" с обеих сторон при преодолении напряженности.
"Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение "Бывали хуже времена, но не было подлее", — подытожил Суя.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 09:00В мире
Пушков оценил "невероятные версии" взрывов на складе во Врбетице
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата. Обвинения в инциденте Кремль назвал абсурдными, голословными и надуманными.
После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
Две недели назад российское правительство утвердило перечень недружественных государств: пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, перечень могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 20:57
Киев заинтересовался высланными из Чехии российскими дипломатами
 
РоссияЯн ГамачекСергей ЛавровМИД ЧехииМоскваЧехияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
23:20Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Лента новостейМолния