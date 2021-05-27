https://ria.ru/20210527/chekhiya-1734421234.html

В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой

В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой - РИА Новости, 27.05.2021

В Чехии вспомнили о русском великодушии и понадеялись на улучшение отношений с Москвой

Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства "уникальным случаем" и выразил надежду, что Прага и Москва... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:24

2021-05-27T14:24

2021-05-27T16:24

россия

ян гамачек

сергей лавров

мид чехии

москва

чехия

сша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников российского посольства "уникальным случаем" и выразил надежду, что Прага и Москва восстановят отношения "скорее рано, чем поздно", пишет Haló noviny.По его словам, этот инцидент войдет в историю как "срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией". Он подчеркнул, что доказательств причастности России к взрывам во Врбетице нет, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены. Даже во времена холодной войны подобное случалось редко, тем более не было принято высылать сотрудников представительств из солидарности с союзником, добавил он."Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой "одной-единственной версии" инцидента во Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" — заявил дипломат.Суя предположил, что кризис в российско-чешских отношениях будет "очень неприятным" и скажется на торгово-экономических связях. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие Праги и "добрую волю" с обеих сторон при преодолении напряженности."Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение "Бывали хуже времена, но не было подлее", — подытожил Суя.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата. Обвинения в инциденте Кремль назвал абсурдными, голословными и надуманными.После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Две недели назад российское правительство утвердило перечень недружественных государств: пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, перечень могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210526/posolstvo-1733911409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/pushkov-1732741952.html

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россия, ян гамачек, сергей лавров, мид чехии, москва, чехия, сша