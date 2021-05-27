https://ria.ru/20210527/blokirovka-1734398150.html
Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют
Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют - РИА Новости, 27.05.2021
Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют
Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:37
2021-05-27T12:37
2021-05-27T12:49
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а в СК предупредили об ответственности за распространение этого видео.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, следствие будет просить о ее аресте."Прокуратурой Алтайского края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении 11-летней девочки на территории заброшенного здания в г.Барнауле… В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.Также прокуратура примет меры "к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц".В релизе СУСК по региону подчеркивается недопустимость распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком."По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)", - говорится в сообщении ведомства.Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщала РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также она считает, что сейчас девочку травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись инцидента в соцсетях.
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия
БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости.
Прокуратура Алтайского края
способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а в СК предупредили об ответственности за распространение этого видео.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, следствие будет просить о ее аресте.
"Прокуратурой Алтайского края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении 11-летней девочки на территории заброшенного здания в г.Барнауле… В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
Также прокуратура примет меры "к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц".
В релизе СУСК по региону подчеркивается недопустимость распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком.
"По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)", - говорится в сообщении ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщала РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также она считает, что сейчас девочку травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись инцидента в соцсетях.