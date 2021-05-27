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Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют
Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют - РИА Новости, 27.05.2021
Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют
Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:37
2021-05-27T12:49
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а в СК предупредили об ответственности за распространение этого видео.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, следствие будет просить о ее аресте."Прокуратурой Алтайского края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении 11-летней девочки на территории заброшенного здания в г.Барнауле… В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.Также прокуратура примет меры "к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц".В релизе СУСК по региону подчеркивается недопустимость распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком."По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)", - говорится в сообщении ведомства.Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщала РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также она считает, что сейчас девочку травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись инцидента в соцсетях.
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют

12:37 27.05.2021 (обновлено: 12:49 27.05.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а в СК предупредили об ответственности за распространение этого видео.
Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, следствие будет просить о ее аресте.
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"Прокуратурой Алтайского края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении 11-летней девочки на территории заброшенного здания в г.Барнауле… В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
Также прокуратура примет меры "к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц".
В релизе СУСК по региону подчеркивается недопустимость распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком.
"По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)", - говорится в сообщении ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщала РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также она считает, что сейчас девочку травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись инцидента в соцсетях.
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