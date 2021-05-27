https://ria.ru/20210527/blokirovka-1734398150.html

Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют

Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют - РИА Новости, 27.05.2021

Сайты с видео насилия над девочкой в Барнауле заблокируют

Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:37

2021-05-27T12:37

2021-05-27T12:49

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 27 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края способствует блокировке страниц в интернете, на которых опубликована запись с надругательством над 11-летней девочкой в Барнауле, а в СК предупредили об ответственности за распространение этого видео.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в заброшенном доме, причинила телесные повреждения, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным местных СМИ, ребёнка изнасиловали бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали, следствие будет просить о ее аресте."Прокуратурой Алтайского края взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении 11-летней девочки на территории заброшенного здания в г.Барнауле… В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.Также прокуратура примет меры "к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц".В релизе СУСК по региону подчеркивается недопустимость распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком."По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов)", - говорится в сообщении ведомства.Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщала РИА Новости, что пострадавшей школьнице оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также она считает, что сейчас девочку травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись инцидента в соцсетях.

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия