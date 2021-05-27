https://ria.ru/20210527/biblioteki-1734432614.html

Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года

Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года - РИА Новости, 27.05.2021

Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года

До конца года в Московской области должно появиться 30 библиотек нового формата, в них будут зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:14

2021-05-27T15:14

2021-05-27T15:14

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. До конца года в Московской области должно появиться 30 библиотек нового формата, в них будут зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.В России 27 мая отмечают День библиотек. В Подмосковье в честь этого прошли тематические мероприятия: детские утренники, онлайн-обзор "Интересные факты о библиотеках", виртуальные беседы о книгах, фотоконкурсы. Как отметили в Мособлдуме, библиотечная сеть Подмосковья – одна из самых больших в России, она включает одну государственную и 950 муниципальных библиотек, из них более 500 находятся в сельской местности."Сейчас активно ведется работа по переформатированию некоторых библиотек под пространства для семейного культурного просвещения. В них предусмотрены зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки. К концу года в Подмосковье таких библиотек должно быть 30, на сегодняшний день в новый формат переведены уже более половины", - говорится в сообщении.Ежегодно библиотеки региона обслуживают более 2 миллионов читателей, добавили в пресс-службе."Для того чтобы оставаться востребованными среди жителей, в регионе ведется большая работа по модернизации учреждений. Для удобства многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы подачи материалов, чтобы привлечь как можно больше молодежи. Также у нас действуют 160 удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20210526/deti-1734327004.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье)