Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210527/biblioteki-1734432614.html
Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года
Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года - РИА Новости, 27.05.2021
Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года
До конца года в Московской области должно появиться 30 библиотек нового формата, в них будут зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:14
2021-05-27T15:14
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_214:464:3031:2048_1920x0_80_0_0_e6ccf7e408c2dcac25eff7f58a2add07.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. До конца года в Московской области должно появиться 30 библиотек нового формата, в них будут зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.В России 27 мая отмечают День библиотек. В Подмосковье в честь этого прошли тематические мероприятия: детские утренники, онлайн-обзор "Интересные факты о библиотеках", виртуальные беседы о книгах, фотоконкурсы. Как отметили в Мособлдуме, библиотечная сеть Подмосковья – одна из самых больших в России, она включает одну государственную и 950 муниципальных библиотек, из них более 500 находятся в сельской местности."Сейчас активно ведется работа по переформатированию некоторых библиотек под пространства для семейного культурного просвещения. В них предусмотрены зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки. К концу года в Подмосковье таких библиотек должно быть 30, на сегодняшний день в новый формат переведены уже более половины", - говорится в сообщении.Ежегодно библиотеки региона обслуживают более 2 миллионов читателей, добавили в пресс-службе."Для того чтобы оставаться востребованными среди жителей, в регионе ведется большая работа по модернизации учреждений. Для удобства многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы подачи материалов, чтобы привлечь как можно больше молодежи. Также у нас действуют 160 удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20210526/deti-1734327004.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_650:363:2897:2048_1920x0_80_0_0_a8fec9b4abd3bf130fc0d325f08fbe15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская областная дума, московская область (подмосковье)

Тридцать библиотек нового формата должны появиться в Подмосковье к концу года

15:14 27.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетительница в библиотеке
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. До конца года в Московской области должно появиться 30 библиотек нового формата, в них будут зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
В России 27 мая отмечают День библиотек. В Подмосковье в честь этого прошли тематические мероприятия: детские утренники, онлайн-обзор "Интересные факты о библиотеках", виртуальные беседы о книгах, фотоконкурсы. Как отметили в Мособлдуме, библиотечная сеть Подмосковья – одна из самых больших в России, она включает одну государственную и 950 муниципальных библиотек, из них более 500 находятся в сельской местности.
Дети раскрашивают фигурки деревянных гусей - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 20:20Новости Подмосковья
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
"Сейчас активно ведется работа по переформатированию некоторых библиотек под пространства для семейного культурного просвещения. В них предусмотрены зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки. К концу года в Подмосковье таких библиотек должно быть 30, на сегодняшний день в новый формат переведены уже более половины", - говорится в сообщении.
Ежегодно библиотеки региона обслуживают более 2 миллионов читателей, добавили в пресс-службе.
"Для того чтобы оставаться востребованными среди жителей, в регионе ведется большая работа по модернизации учреждений. Для удобства многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы подачи материалов, чтобы привлечь как можно больше молодежи. Также у нас действуют 160 удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
23:20Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Лента новостейМолния