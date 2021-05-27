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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734500792.html
Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии
Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021
Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии
Евросоюз принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против Белоруссии, чтобы "обрушить" ее экономику и создать условия для повторения... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:06
2021-05-27T21:06
протесты в белоруссии
роман головченко
россия
кгб белоруссии
михаил мишустин
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Евросоюз принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против Белоруссии, чтобы "обрушить" ее экономику и создать условия для повторения попыток переворота, заявил в четверг премьер республики Роман Головченко."Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", - сказал Головченко в Минске на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.По словам белорусского премьер-министра, западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики страны, которые вносят весомый вклад в ВВП, это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора."При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию. Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это "Ямал-Европа" и газотранспортная система "Газпром Трансгаз Беларусь", - заметил Головченко.Как указал Головченко, Белоруссия несмотря на это, "абсолютно прагматично и конструктивно" реагирует на такую политику западных партнеров.Он предложил Мишустину рассмотреть, как продвигаются договоренности по формированию пакета союзных программ."Интенсивно работали наши переговорные группы. Буквально на днях встречались, чтобы подвести итоги выполнения поручений, которые мы с вами дали в ходе нашей недавней встречи в Казани", - добавил Головченко.Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ряд государств не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734488049.html
https://ria.ru/20210527/minsk-1734394482.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/olenchenko-1734332459.html
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роман головченко, россия, кгб белоруссии, михаил мишустин, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия

Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии

21:06 27.05.2021
 
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Евросоюз принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против Белоруссии, чтобы "обрушить" ее экономику и создать условия для повторения попыток переворота, заявил в четверг премьер республики Роман Головченко.
"Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", - сказал Головченко в Минске на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
По словам белорусского премьер-министра, западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики страны, которые вносят весомый вклад в ВВП, это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора.
"При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию. Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат Российской Федерации. Это "Ямал-Европа" и газотранспортная система "Газпром Трансгаз Беларусь", - заметил Головченко.
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Как указал Головченко, Белоруссия несмотря на это, "абсолютно прагматично и конструктивно" реагирует на такую политику западных партнеров.
Он предложил Мишустину рассмотреть, как продвигаются договоренности по формированию пакета союзных программ.
"Интенсивно работали наши переговорные группы. Буквально на днях встречались, чтобы подвести итоги выполнения поручений, которые мы с вами дали в ходе нашей недавней встречи в Казани", - добавил Головченко.
Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ряд государств не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.

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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоРоссияКГБ БелоруссииМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссия
 
 
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