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Глава Евросовета объявил о запуске санкционной политики против Белоруссии
Глава Евросовета объявил о запуске санкционной политики против Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Евросовета объявил о запуске санкционной политики против Белоруссии
Пока рано говорить о тех секторах экономики Белоруссии, которые попадут под санкции ЕС, но реализация санкционной политики уже началась, заявил на... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:26
2021-05-27T20:22
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
санкции
шарль мишель
евросовет
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Пока рано говорить о тех секторах экономики Белоруссии, которые попадут под санкции ЕС, но реализация санкционной политики уже началась, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель."Мы объявили принципиальные решения о санкциях, их реализация уже началась. Многие механизмы задействованы. Речь идет о секторальных санкциях. Эти вопросы будут обсуждаться в соответствующих форматах. Пока рано отвечать на вопрос о конкретном секторе. В любом случае, для глав государств и правительств важно, чтобы санкции были направлены против режима. Население и гражданское общество мы, напротив, хотим поддержать", - сказал он.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Главы МИД ЕС на неформальной встреча в четверг в Португалии обсуждают экономические и секторальные санкции против Минска.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sanktsii-1734317904.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, санкции, шарль мишель, евросовет, белоруссия

Глава Евросовета объявил о запуске санкционной политики против Белоруссии

12:26 27.05.2021 (обновлено: 20:22 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Пока рано говорить о тех секторах экономики Белоруссии, которые попадут под санкции ЕС, но реализация санкционной политики уже началась, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы объявили принципиальные решения о санкциях, их реализация уже началась. Многие механизмы задействованы. Речь идет о секторальных санкциях. Эти вопросы будут обсуждаться в соответствующих форматах. Пока рано отвечать на вопрос о конкретном секторе. В любом случае, для глав государств и правительств важно, чтобы санкции были направлены против режима. Население и гражданское общество мы, напротив, хотим поддержать", - сказал он.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 19:11В мире
Bloomberg раскрыл белорусскую компанию, по которой ударят санкции ЕС
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Главы МИД ЕС на неформальной встреча в четверг в Португалии обсуждают экономические и секторальные санкции против Минска.
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Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairСанкцииШарль МишельЕвросоветБелоруссия
 
 
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