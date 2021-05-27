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ПСБ поддержит полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде
ПСБ поддержит полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 27.05.2021
ПСБ поддержит полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде
ПСБ поддержит благотворительный полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде, который пройдет в рамках V всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщил... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:01
2021-05-27T17:01
2021-05-27T17:01
банк псб
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ПСБ поддержит благотворительный полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде, который пройдет в рамках V всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия. Всероссийский синхронный забег 2021 состоится в воскресенье, 30 мая, в 84 российских регионах - на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 7 тысяч человек - в Нижнем Новгороде в полумарафоне "Беги, герой!"."Всего за несколько лет любительское мероприятие превратилось в рекордный старт тысяч участников "ЗаБег.РФ". Уже не первый год банк выступает партнером полумарафона, а также поддерживает другие спортивные мероприятия и инициативы по всей стране. Мы занимаем активную позицию в поддержке и популяризации здорового образа жизни и сами любим спорт и командные соревнования", – отметил Бегунц, слова которого цитирует пресс-служба банка.
https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html
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