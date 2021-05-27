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"Сбер" представил прототип автономного беспилотного электромобиля
"Сбер" представил прототип автономного беспилотного электромобиля - РИА Новости, 27.05.2021
"Сбер" представил прототип автономного беспилотного электромобиля
Компания SberAutoTech (входит в экосистему "Сбера") представила прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:45
2021-05-27T14:07
технологии
сбер
авто
экономика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Компания SberAutoTech (входит в экосистему "Сбера") представила прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки, говорится в сообщении компании."Новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство (максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив", — пояснили там.Внешние габариты беспилотника такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 метра на 1,95 метра), однако пространства внутри на 40 процентов больше. ФЛИП изначально спроектировали как полностью автономное транспортное средство, в нем нет традиционных средств управления для водителя.В салоне могут поместиться шесть человек. В основе конструкции лежит электрическая платформа — ее приводит в движение электродвигатель. Источник питания — модуль сменных батарей. Платформа спроектирована с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту.Для оценки окружения используются комплекс лидаров, радаров и камер. Они позволяют получать информацию об объектах вокруг, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. Кроме того, электромобиль может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.Беспилотник будет доступен через пользовательское приложение. Технологии биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также коммуникации с помощью виртуального ассистента "Салют" обеспечивают персонализацию и безопасность.Пока SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта только на закрытых территориях. ФЛИП представят участникам Петербургского международного экономического форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/avtomobil-1601827037.html
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технологии, сбер, авто, экономика

"Сбер" представил прототип автономного беспилотного электромобиля

11:45 27.05.2021 (обновлено: 14:07 27.05.2021)
 
© Фото : СБЕРПрототип полностью автономного электрического транспорта ФЛИП компании SberAutoTech
Прототип полностью автономного электрического транспорта ФЛИП компании SberAutoTech - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : СБЕР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Компания SberAutoTech (входит в экосистему "Сбера") представила прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки, говорится в сообщении компании.
"Новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство (максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив", — пояснили там.
© Фото : СБЕРПрототип полностью автономного электрического транспорта ФЛИП компании SberAutoTech
Прототип полностью автономного электрического транспорта ФЛИП компании SberAutoTech - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : СБЕР
Прототип полностью автономного электрического транспорта ФЛИП компании SberAutoTech
Внешние габариты беспилотника такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 метра на 1,95 метра), однако пространства внутри на 40 процентов больше. ФЛИП изначально спроектировали как полностью автономное транспортное средство, в нем нет традиционных средств управления для водителя.
В салоне могут поместиться шесть человек. В основе конструкции лежит электрическая платформа — ее приводит в движение электродвигатель. Источник питания — модуль сменных батарей. Платформа спроектирована с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту.
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18 марта, 15:23Сказано в эфире
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Для оценки окружения используются комплекс лидаров, радаров и камер. Они позволяют получать информацию об объектах вокруг, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. Кроме того, электромобиль может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.
Беспилотник будет доступен через пользовательское приложение. Технологии биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также коммуникации с помощью виртуального ассистента "Салют" обеспечивают персонализацию и безопасность.
Пока SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта только на закрытых территориях. ФЛИП представят участникам Петербургского международного экономического форума.
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