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Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 27.05.2021
Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться, показатели заболеваемости COVID в туристических районах, в том числе Анталье и Мугле,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:02
2021-05-27T18:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ибрагим калын
анталья (провинция)
новости - туризм
москва
турция
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться, показатели заболеваемости COVID в туристических районах, в том числе Анталье и Мугле, падают, заявил РИА Новости посол Турции в РФ Мехмет Самсар.Он отметил, что в последние недели ситуация с пандемией коронавируса в Турции значительно улучшилась."Благодаря принятым жестким мерам общее количество случаев COVID-19 в Турции, которое составляло 61 400 по состоянию на 15 апреля, когда было принято решение о прекращении полетов с Россией, снизилось до 8738 по состоянию на 26 мая. С 15 по 21 мая показатель заболеваемости на 100 тысяч населения довольно низкий в провинциях, где российские гости больше всего предпочитают отдыхать - Анталье, Мугле, Айдыне", - сказал посол.По его словам, ожидается, что в ближайшие дни эти цифры "еще больше уменьшатся в связи со строгим выполнением мер, принятых в Турции". Особое значение имел и рост показателей вакцинации против COVID-19 в стране и особенно в сфере туризма.Посол напомнил, что на прошлой неделе турецкая делегация, в состав которой вошли министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, советник президент Ибрагим Калын и заместитель министра здравоохранения Толунай, посетила с визитом Москву и провела ряд переговоров на высоком уровне, а также ответила на вопросы, которые могут возникнуть у российских партнеров, предоставив подробную информацию о ситуации в Турции."Турция надеется, что авиасообщение с РФ может скоро возобновиться. Надеемся, что наши российские гости как можно скорее вновь получат возможность приехать в Турцию, используя те пути и возможности, по которым они скучают. Никто не должен сомневаться в том, что Турция может принимать иностранных гостей со всего мира, особенно из России, в туристических объектах самым безопасным и здоровым способом в течение летнего сезона", - подчеркнул Самсар.
https://ria.ru/20210527/turtsiya-1734469367.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/turtsiya-1733597807.html
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коронавирус covid-19, россия, ибрагим калын, анталья (провинция), новости - туризм, москва, турция, в мире

Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

18:02 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться, показатели заболеваемости COVID в туристических районах, в том числе Анталье и Мугле, падают, заявил РИА Новости посол Турции в РФ Мехмет Самсар.
Он отметил, что в последние недели ситуация с пандемией коронавируса в Турции значительно улучшилась.
"Благодаря принятым жестким мерам общее количество случаев COVID-19 в Турции, которое составляло 61 400 по состоянию на 15 апреля, когда было принято решение о прекращении полетов с Россией, снизилось до 8738 по состоянию на 26 мая. С 15 по 21 мая показатель заболеваемости на 100 тысяч населения довольно низкий в провинциях, где российские гости больше всего предпочитают отдыхать - Анталье, Мугле, Айдыне", - сказал посол.
По его словам, ожидается, что в ближайшие дни эти цифры "еще больше уменьшатся в связи со строгим выполнением мер, принятых в Турции". Особое значение имел и рост показателей вакцинации против COVID-19 в стране и особенно в сфере туризма.
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Посол напомнил, что на прошлой неделе турецкая делегация, в состав которой вошли министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, советник президент Ибрагим Калын и заместитель министра здравоохранения Толунай, посетила с визитом Москву и провела ряд переговоров на высоком уровне, а также ответила на вопросы, которые могут возникнуть у российских партнеров, предоставив подробную информацию о ситуации в Турции.
"Турция надеется, что авиасообщение с РФ может скоро возобновиться. Надеемся, что наши российские гости как можно скорее вновь получат возможность приехать в Турцию, используя те пути и возможности, по которым они скучают. Никто не должен сомневаться в том, что Турция может принимать иностранных гостей со всего мира, особенно из России, в туристических объектах самым безопасным и здоровым способом в течение летнего сезона", - подчеркнул Самсар.
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