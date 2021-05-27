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В Армении завели дело после задержания военных на границе с Азербайджаном
В Армении завели дело после задержания военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021
В Армении завели дело после задержания военных на границе с Азербайджаном
Армянские правоохранители возбудили уголовное дело "по факту похищения" шестерых служащих ВС Армении азербайджанскими военными на приграничной к Азербайджану... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:47
2021-05-27T16:47
ара айвазян
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
сергей лавров
одкб
азербайджан
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Армянские правоохранители возбудили уголовное дело "по факту похищения" шестерых служащих ВС Армении азербайджанскими военными на приграничной к Азербайджану территории, заявил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян."Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении в районе села Кут на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, окружения 6 армянских военнослужащих, осуществлявших инженерные работы, их похищения с применением оружия и опасного для жизни или здоровья насилия и отправки на территорию Азербайджана", - приводит Sputnik Армения слова Абрамяна.Советник генпрокурора отметил, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или с угрозой его применения" и "похищение двух и более человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия".Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире

В Армении завели дело после задержания военных на границе с Азербайджаном

16:47 27.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Армянские правоохранители возбудили уголовное дело "по факту похищения" шестерых служащих ВС Армении азербайджанскими военными на приграничной к Азербайджану территории, заявил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.
"Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении в районе села Кут на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, окружения 6 армянских военнослужащих, осуществлявших инженерные работы, их похищения с применением оружия и опасного для жизни или здоровья насилия и отправки на территорию Азербайджана", - приводит Sputnik Армения слова Абрамяна.
Советник генпрокурора отметил, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или с угрозой его применения" и "похищение двух и более человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия".
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
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Вчера, 13:28
В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
 
Ара АйвазянРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииСергей ЛавровОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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