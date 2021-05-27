https://ria.ru/20210527/aleksievich-1734495609.html

Алексиевич обсудила с Джоли ситуацию в Белоруссии

Алексиевич обсудила с Джоли ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Алексиевич обсудила с Джоли ситуацию в Белоруссии

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обсудила с американской актрисой,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:13

2021-05-27T20:13

2021-05-27T20:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

светлана алексиевич

кгб белоруссии

анджелина джоли (войт)

белоруссия

оон

литва

в мире

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обсудила с американской актрисой, послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли ситуацию в Белоруссии, в частности, поддержку осужденных за протесты в республике."Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече… Разговор длился около двух часов", - сообщает в своем Telegram-канале оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности.Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых белорусские правозащитники признают политическими, и способы их поддержки.Актриса также заявила, что впечатлена книгой Алексиевич "У войны не женское лицо", которую недавно прочитала, отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.После выборов по инициативе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Алексиевич. Тихановская выехала в Литву.

https://ria.ru/20210403/oppozitsiya-1604096352.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577309455.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, светлана алексиевич, кгб белоруссии, анджелина джоли (войт), белоруссия, оон, литва, в мире