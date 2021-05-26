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Краснодарский край
https://ria.ru/20210526/zemli-1734314165.html
Власти Кубани запретили перевод сельхозземель под жилую застройку
Власти Кубани запретили перевод сельхозземель под жилую застройку - РИА Новости, 26.05.2021
Власти Кубани запретили перевод сельхозземель под жилую застройку
Власти Краснодарского края запретили перевод земель сельхозназначения под жилую застройку, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:46
2021-05-26T18:46
краснодарский край
жилье
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края запретили перевод земель сельхозназначения под жилую застройку, сообщает администрация региона.Уточняется, что инициативу губернатора края Вениамина Кондратьева в среду поддержал депутатский корпус на очередной сессии депутаты Законодательного собрания региона (ЗСК) приняли изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в регионе."Этим законом сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградарской и винодельческой отраслей. Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это тоже неправильно. Если мы сегодня отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия", - приводятся в сообщении слова губернатора.Он добавил, что сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. "Поэтому за этот закон придется в итоге бороться – ведь это миллиарды, не миллионы, а именно миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них", – сказал Кондратьев. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что внесение изменений в закон об основах регулирования земельных отношений сегодня необходимо.В 2020 году по поручению губернатора в муниципалитетах прошли проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Были выявлены случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, переводили в участки для жилого строительства, в этой связи Кондратьев поручил разработать дополнительные меры для защиты сельхозземель.
https://ria.ru/20210524/krasnodar-1733743287.html
https://ria.ru/20210526/pamyatniki-1734301152.html
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жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Власти Кубани запретили перевод сельхозземель под жилую застройку

18:46 26.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края запретили перевод земель сельхозназначения под жилую застройку, сообщает администрация региона.
Уточняется, что инициативу губернатора края Вениамина Кондратьева в среду поддержал депутатский корпус на очередной сессии депутаты Законодательного собрания региона (ЗСК) приняли изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в регионе.
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"Этим законом сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградарской и винодельческой отраслей. Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это тоже неправильно. Если мы сегодня отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Он добавил, что сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. "Поэтому за этот закон придется в итоге бороться – ведь это миллиарды, не миллионы, а именно миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них", – сказал Кондратьев. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что внесение изменений в закон об основах регулирования земельных отношений сегодня необходимо.
"Кубань – гарант продовольственной безопасности и сокращение земель сельхозназначения – это преступление. Их необходимо защитить законными способами", – отметил Юрий Бурлачко. Отмечается, что в регионе предусмотрят уполномоченный орган власти, который будет вести реестр сельхозземель.
В 2020 году по поручению губернатора в муниципалитетах прошли проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Были выявлены случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, переводили в участки для жилого строительства, в этой связи Кондратьев поручил разработать дополнительные меры для защиты сельхозземель.
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