https://ria.ru/20210526/zatmeniya-1734306652.html

В РПЦ призвали не искать "знаков свыше" в затмениях Солнца и Луны

В РПЦ призвали не искать "знаков свыше" в затмениях Солнца и Луны - РИА Новости, 26.05.2021

В РПЦ призвали не искать "знаков свыше" в затмениях Солнца и Луны

Отношение верующих к астрономическим явлениям как к апокалиптическим знамениям и знакам свыше – это "безобразие", вытекающее из личного невежества, считает... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:04

2021-05-26T18:04

2021-05-26T18:05

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отношение верующих к астрономическим явлениям как к апокалиптическим знамениям и знакам свыше – это "безобразие", вытекающее из личного невежества, считает глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).Суперлуние 2021 года наступило 26 мая в 04.52 мск: Луна подошла к Земле на минимальное расстояние и визуально стала больше на 5-6%, а еще через 10 часов (в 14.19 мск) произошло полное лунное затмение. В России его могли наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока. Перед максимальной фазой Луна поменяла цвет: из-за преломления солнечного света земной атмосферой она могла выглядеть красной, а ее северная граница – получить голубую кайму. Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли."Митрополит Филарет (Дроздов) в свое время сказал: церковь никогда не будет во вражде со знанием и никогда не будет в союзе с невежеством. Это в отношении затмений светил и всякого рода явлений материального мира. Очень упорно люди изнутри своих ошибок, заблуждений, недоумений, просто неграмотности некоторой пытаются этот союз с невежеством легитимизировать: ведь я верующий – так я должен быть мракобесом полным, настоящим мракобесом! Это, конечно, безобразие чистой воды", - сказал РИА Новости иеромонах Макарий.По его мнению, невежество растет на почве личных человеческих дефектов и слабостей. Сегодняшние благоприятные для жизни церкви условия, полагает он, отчасти могут способствовать развитию суеверий."У нас любят, и совершенно правильно делают, вспоминать тяжелые годы – годы коммунизма, годы войны, годы преследований, годы внешних страданий. В этих условиях элементарно, говоря простым языком, людям было не до того: не до глупостей, не до невежества, не до суеверий, не до предрассудков", - считает клирик.Он также отметил, что затмения "можно рассчитать на десять тысяч лет вперед", в отличие от многих других событий на Земле.

https://ria.ru/20210525/luna-1733839391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574509813.html

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россия, земля, дальний восток, космос - риа наука, русская православная церковь