https://ria.ru/20210526/zanyatost-1734308755.html

Путин призвал увеличить уровень занятости

Путин призвал увеличить уровень занятости - РИА Новости, 26.05.2021

Путин призвал увеличить уровень занятости

Количество занятых в России надо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:13

2021-05-26T18:13

2021-05-26T18:34

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284614_0:44:3277:1887_1920x0_80_0_0_50e966d141d41adab384e625f2888ab8.jpg

СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Количество занятых в России надо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин.Как отметил глава государства, в стране сохраняется устойчивая тенденция на снижения безработицы и восстановление ранка труда после пандемии коронавируса. Путин напомнил, что пиковое значение по безработице было в августе прошлого года - 6,4%. "А в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%", - отметил президент."После спада прошлого года численность занятых в нашей экономики уже выросло на 1 миллион 200 тысяч человек. Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20210420/putin-1729065870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика, россия