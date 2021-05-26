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Путин призвал увеличить уровень занятости
Путин призвал увеличить уровень занятости - РИА Новости, 26.05.2021
Путин призвал увеличить уровень занятости
Количество занятых в России надо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:13
2021-05-26T18:13
2021-05-26T18:34
владимир путин
экономика
россия
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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Количество занятых в России надо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин.Как отметил глава государства, в стране сохраняется устойчивая тенденция на снижения безработицы и восстановление ранка труда после пандемии коронавируса. Путин напомнил, что пиковое значение по безработице было в августе прошлого года - 6,4%. "А в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%", - отметил президент."После спада прошлого года численность занятых в нашей экономики уже выросло на 1 миллион 200 тысяч человек. Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тысяч, чтобы выйти на уровень 2019 года", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20210420/putin-1729065870.html
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владимир путин, экономика, россия