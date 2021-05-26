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В Японии выясняют обстоятельства столкновения судов в Охотском море

В Японии выясняют обстоятельства столкновения судов в Охотском море - РИА Новости, 26.05.2021

В Японии выясняют обстоятельства столкновения судов в Охотском море

Японская служба безопасности на море выясняет обстоятельства столкновения российского судна "Амур" с японской шхуной, опрашивает экипажи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:06

2021-05-26T12:06

2021-05-26T12:19

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

в мире

япония

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японская служба безопасности на море выясняет обстоятельства столкновения российского судна "Амур" с японской шхуной, опрашивает экипажи, рассказал РИА Новости сотрудник отдела службы в городе Момбецу.На вопрос о том, возможно ли судебное разбирательство в суде или предъявление исков за ущерб, он ответил, что сейчас дело расследуется "как происшествие со столкновением, надо будет смотреть, появятся ли какие-то обстоятельства по мере расследования".Российское торговое судное "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.

https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733913491.html

россия

япония

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-05-26T12:06 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, в мире, япония