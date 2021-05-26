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Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки
Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки - РИА Новости, 26.05.2021
Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки
Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:31
2021-05-26T12:31
2021-05-26T12:31
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни, заявил глава республики Айсен Николаев."Вакцина – оружие науки против пандемии, единственный способ гарантированно защитить себя и близких от болезни. Нам удалось в короткие сроки в разы увеличить пропускную способность прививочных пунктов в республике до 19 тысяч человек в сутки, это 2% жителей Якутии ежедневно", - сказал Николаев РИА Новости.Он подчеркнул, что вакцинация имеет добровольный характер, "однако, каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки".Для обеспечения безопасных условий труда работодатели должны будут направлять сотрудников в пункты вакцинации. Также вакцинацию можно будет провести на рабочем месте, для этого у нас созданы мобильные бригады, добавил глава Якутии.
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айсен николаев
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости
. Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни, заявил глава республики Айсен Николаев
.
"Вакцина – оружие науки против пандемии, единственный способ гарантированно защитить себя и близких от болезни. Нам удалось в короткие сроки в разы увеличить пропускную способность прививочных пунктов в республике до 19 тысяч человек в сутки, это 2% жителей Якутии ежедневно", - сказал Николаев РИА Новости.
Он подчеркнул, что вакцинация имеет добровольный характер, "однако, каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки".
Для обеспечения безопасных условий труда работодатели должны будут направлять сотрудников в пункты вакцинации. Также вакцинацию можно будет провести на рабочем месте, для этого у нас созданы мобильные бригады, добавил глава Якутии.