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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210526/yakutii-1733957309.html
Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки
Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки - РИА Новости, 26.05.2021
Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки
Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:31
2021-05-26T12:31
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни, заявил глава республики Айсен Николаев."Вакцина – оружие науки против пандемии, единственный способ гарантированно защитить себя и близких от болезни. Нам удалось в короткие сроки в разы увеличить пропускную способность прививочных пунктов в республике до 19 тысяч человек в сутки, это 2% жителей Якутии ежедневно", - сказал Николаев РИА Новости.Он подчеркнул, что вакцинация имеет добровольный характер, "однако, каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки".Для обеспечения безопасных условий труда работодатели должны будут направлять сотрудников в пункты вакцинации. Также вакцинацию можно будет провести на рабочем месте, для этого у нас созданы мобильные бригады, добавил глава Якутии.
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айсен николаев

Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки

12:31 26.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Вакцина – оружие науки против пандемии, единственный способ гарантированно защитить себя и близких от болезни. Нам удалось в короткие сроки в разы увеличить пропускную способность прививочных пунктов в республике до 19 тысяч человек в сутки, это 2% жителей Якутии ежедневно", - сказал Николаев РИА Новости.
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В Якутии детские лагеря будут работать в обычном режиме
Он подчеркнул, что вакцинация имеет добровольный характер, "однако, каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки".
Для обеспечения безопасных условий труда работодатели должны будут направлять сотрудников в пункты вакцинации. Также вакцинацию можно будет провести на рабочем месте, для этого у нас созданы мобильные бригады, добавил глава Якутии.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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