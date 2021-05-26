https://ria.ru/20210526/yakutii-1733957309.html

Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки

Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки - РИА Новости, 26.05.2021

Николаев: в Якутии могут вакцинировать 19 тысяч человек в сутки

Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:31

2021-05-26T12:31

2021-05-26T12:31

республика саха (якутия)

айсен николаев

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается сложной и вакцинация является единственным способом защититься от болезни, заявил глава республики Айсен Николаев."Вакцина – оружие науки против пандемии, единственный способ гарантированно защитить себя и близких от болезни. Нам удалось в короткие сроки в разы увеличить пропускную способность прививочных пунктов в республике до 19 тысяч человек в сутки, это 2% жителей Якутии ежедневно", - сказал Николаев РИА Новости.Он подчеркнул, что вакцинация имеет добровольный характер, "однако, каждый из нас должен со всей ответственностью относиться к этому выбору и делать его на основании полной достоверной информации, в том числе о медицинских последствиях отказа от прививки".Для обеспечения безопасных условий труда работодатели должны будут направлять сотрудников в пункты вакцинации. Также вакцинацию можно будет провести на рабочем месте, для этого у нас созданы мобильные бригады, добавил глава Якутии.

https://ria.ru/20210524/lager-1733601159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев