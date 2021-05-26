https://ria.ru/20210526/vstrecha-1734328757.html

Жириновский рассказал, каким должен быть итог встречи Путина и Байдена

Жириновский рассказал, каким должен быть итог встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 26.05.2021

Жириновский рассказал, каким должен быть итог встречи Путина и Байдена

Результатом готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должно стать исключение большой войны и обсуждение "красных линий",... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:38

2021-05-26T20:38

2021-05-26T20:38

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Результатом готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должно стать исключение большой войны и обсуждение "красных линий", которые стороны не должны переступать, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня."Предстоящая встреча президентов России и США очень важная. Хорошо, что она пройдет в Женеве, Швейцария - нейтральная страна. Хорошо, что по инициативе США. Мы никого упрашивать не должны, как украинский президент Зеленский. Встреча должна пройти один на один, так как есть вопросы, которые нельзя публично обсуждать... Итогом переговоров должно стать исключение большой войны, а все проблемы мы должны решать за счет Восточной Европы. Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европе, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.По словам Жириновского, прежде всего стороны должны договориться о "красных линиях", которые никогда переступать нельзя, потому что "воевать никто не хочет". Именно поэтому президенты могут прийти к соглашениям по вопросам безопасности, включая возвращение США в договор по открытому небу. Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что Байден будет пытаться на своём сроке помириться с Россией, и у него для этого есть огромный опыт."Байден должен понять, что мы не собираемся копаться в делах его сына на Украине, но и не потерпим постоянные агрессивные действия на Донбассе против русских. Мы заинтересованы в том, чтобы защитить их. Пора подумать о разделе Украины. Юго-Восток – это в чистом виде Россия. Тем более что раздел СССР 30 лет назад не подпадает ни под какие международные нормы. Да и бывший президент Украины Порошенко порвал Договор о дружбе с Россией, который определял границу между нашими странами", - заключил Жириновский.

https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733969018.html

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россия, лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, в мире