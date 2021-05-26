https://ria.ru/20210526/vostokov-1733614148.html

Александр Востоков. Поэт-мечтатель о вечном мире

Александр Востоков. Поэт-мечтатель о вечном мире - РИА Новости, 26.05.2021

Александр Востоков. Поэт-мечтатель о вечном мире

Первый по времени русский системный филолог. Его поэзией восхищались и архаисты, и новаторы. Его исследования касались стихосложения, основ славянских языков, русской грамматики, а также таких деталей как многоточие. Огромная деятельность и почти неизвестная личная жизнь. Жаль, что память о нем сохраняется лишь в узких кругах филологов.

2021-05-26T14:00

2021-05-26T14:00

2021-05-26T14:00

культура

россия

российская империя

виктор ерофеев

литература

история

образование - общество

подкаст "заговор классиков"

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Александр Востоков. Поэт-мечтатель о вечном мире Первый по времени русский системный филолог. Его поэзией восхищались и архаисты, и новаторы. Его исследования касались стихосложения, основ славянских языков, русской грамматики, а также таких деталей как многоточие. Огромная деятельность и почти неизвестная личная жизнь. Жаль, что память о нем сохраняется лишь в узких кругах филологов. audio/mpeg

Александр Востоков. Поэт-мечтатель о вечном мире Первый по времени русский системный филолог. Его поэзией восхищались и архаисты, и новаторы. Его исследования касались стихосложения, основ славянских языков, русской грамматики, а также таких деталей как многоточие. Огромная деятельность и почти неизвестная личная жизнь. Жаль, что память о нем сохраняется лишь в узких кругах филологов. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, культура, россия, российская империя, виктор ерофеев, литература, история, образование - общество, подкаст