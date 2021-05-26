https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html

Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом

Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом - РИА Новости, 26.05.2021

Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом

Инспектор полиции был ранен из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, злоумышленника тоже зацепило, сообщает в РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:10

2021-05-26T11:10

2021-05-26T14:43

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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Инспектор полиции был ранен из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, злоумышленника тоже зацепило, сообщает в среду управление СК РФ по региону.Инцидент произошел вечером 19 мая, однако правоохранительные органы информируют о нем только сейчас. По их данным, 51-летний инспектор патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу прибыл к одному из домов на улицы Любы Шевцовой на вызов местной жительницы. Женщина сообщала, что неизвестный мужчина угрожает ножом ее мужу.По информации ГУМВД по Воронежской области, сотрудники полиции обнаружили злоумышленника в подвале с ножом в руках. Требования полицейского бросить нож, по словам следствия, дебошир проигнорировал, и стал приближаться к инспектору, угрожая ножом. Полицейский достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять."После этого 52-летний злоумышленник, приблизившись к полицейскому, схватил пистолет рукой, между ними завязалась борьба. В это время произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции и нападавший получили огнестрельное ранение и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь", - говорится в сообщении следствия.В отношении 52-летнего дебошира возбуждено дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Как сообщает ГУМВД по Воронежской области, напавшим на полицейского оказался ранее судимый за убийство мужчина без определенного места жительства. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уточненным данным, инспектор полиции, раненый из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html

https://ria.ru/20210520/sud-1733153387.html

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия