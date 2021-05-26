Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html
Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом
Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом - РИА Новости, 26.05.2021
Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом
Инспектор полиции был ранен из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, злоумышленника тоже зацепило, сообщает в РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:10
2021-05-26T14:43
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Инспектор полиции был ранен из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, злоумышленника тоже зацепило, сообщает в среду управление СК РФ по региону.Инцидент произошел вечером 19 мая, однако правоохранительные органы информируют о нем только сейчас. По их данным, 51-летний инспектор патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу прибыл к одному из домов на улицы Любы Шевцовой на вызов местной жительницы. Женщина сообщала, что неизвестный мужчина угрожает ножом ее мужу.По информации ГУМВД по Воронежской области, сотрудники полиции обнаружили злоумышленника в подвале с ножом в руках. Требования полицейского бросить нож, по словам следствия, дебошир проигнорировал, и стал приближаться к инспектору, угрожая ножом. Полицейский достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять."После этого 52-летний злоумышленник, приблизившись к полицейскому, схватил пистолет рукой, между ними завязалась борьба. В это время произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции и нападавший получили огнестрельное ранение и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь", - говорится в сообщении следствия.В отношении 52-летнего дебошира возбуждено дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Как сообщает ГУМВД по Воронежской области, напавшим на полицейского оказался ранее судимый за убийство мужчина без определенного места жительства. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уточненным данным, инспектор полиции, раненый из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html
https://ria.ru/20210520/sud-1733153387.html
россия
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия

Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом

11:10 26.05.2021 (обновлено: 14:43 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Инспектор полиции был ранен из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, злоумышленника тоже зацепило, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел вечером 19 мая, однако правоохранительные органы информируют о нем только сейчас. По их данным, 51-летний инспектор патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Воронежу прибыл к одному из домов на улицы Любы Шевцовой на вызов местной жительницы. Женщина сообщала, что неизвестный мужчина угрожает ножом ее мужу.
Иван Князев в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 11:36
Суд отменил приговор экс-полицейскому, выстрелившему в 13-летнюю девочку
По информации ГУМВД по Воронежской области, сотрудники полиции обнаружили злоумышленника в подвале с ножом в руках. Требования полицейского бросить нож, по словам следствия, дебошир проигнорировал, и стал приближаться к инспектору, угрожая ножом. Полицейский достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять.
"После этого 52-летний злоумышленник, приблизившись к полицейскому, схватил пистолет рукой, между ними завязалась борьба. В это время произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции и нападавший получили огнестрельное ранение и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь", - говорится в сообщении следствия.
суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:02
Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции
В отношении 52-летнего дебошира возбуждено дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает ГУМВД по Воронежской области, напавшим на полицейского оказался ранее судимый за убийство мужчина без определенного места жительства. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уточненным данным, инспектор полиции, раненый из своего пистолета в Воронеже во время схватки с дебоширом, который напал на него с ножом, проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Сотрудник проходит лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния