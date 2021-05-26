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В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину
В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину - РИА Новости, 26.05.2021
В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину
В кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:43
2021-05-26T14:43
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики."Мы проводим рестриктивную и ответственную политику в области экспорта вооружений, не выдаем в случае Украины разрешений на экспорт вооружений. Говоря от имени нынешнего правительства, хочу сказать, что это не изменится, в этом легислатурном периоде", - сказал на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ считает, что этот конфликт (в Донбассе - ред) между Россией и Украиной, который должен быть решен политически, на основании центральной предпосылки, которую мы поддерживаем, а именно полного выполнения минских соглашений", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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россия, штеффен зайберт, москва, германия, оон, киев, в мире

В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину

14:43 26.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
"Мы проводим рестриктивную и ответственную политику в области экспорта вооружений, не выдаем в случае Украины разрешений на экспорт вооружений. Говоря от имени нынешнего правительства, хочу сказать, что это не изменится, в этом легислатурном периоде", - сказал на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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"Правительство ФРГ считает, что этот конфликт (в Донбассе - ред) между Россией и Украиной, который должен быть решен политически, на основании центральной предпосылки, которую мы поддерживаем, а именно полного выполнения минских соглашений", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
РоссияШтеффен ЗайбертМоскваГерманияООНКиевВ мире
 
 
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