https://ria.ru/20210526/vooruzhenie-1733987815.html

В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину

В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину - РИА Новости, 26.05.2021

В Германии озвучили позицию по экспорту вооружений на Украину

В кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:43

2021-05-26T14:43

2021-05-26T14:43

россия

штеффен зайберт

москва

германия

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728369589_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_51b6d98d26eb9df40963f6ac3af98b75.jpg

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики."Мы проводим рестриктивную и ответственную политику в области экспорта вооружений, не выдаем в случае Украины разрешений на экспорт вооружений. Говоря от имени нынешнего правительства, хочу сказать, что это не изменится, в этом легислатурном периоде", - сказал на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ считает, что этот конфликт (в Донбассе - ред) между Россией и Украиной, который должен быть решен политически, на основании центральной предпосылки, которую мы поддерживаем, а именно полного выполнения минских соглашений", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

москва

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, штеффен зайберт, москва, германия, оон, киев, в мире