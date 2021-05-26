https://ria.ru/20210526/vkontakte-1733971386.html

ВКонтакте добавила голосового помощника

ВКонтакте добавила голосового помощника - РИА Новости, 26.05.2021

ВКонтакте добавила голосового помощника

ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника Марусю, он станет доступен всем пользователям в течение дня. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:26

2021-05-26T13:26

2021-05-26T13:26

вконтакте

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника Марусю, он станет доступен всем пользователям в течение дня.С голосовым помощником многие сервисы VK станут удобнее: одной командой можно будет включить музыку, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей. Маруся поможет работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами экосистемы: с ее помощью можно читать почту, следить за новостями и прогнозом погоды, заказывать еду или такси. Также у Маруси есть и собственные навыки — она умеет отвечать на вопросы, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку и искать рецепты.ВКонтакте Марусю можно найти во вкладке "Сервисы". Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков Маруси будет увеличиваться. Голосовой помощник уже доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в умной колонке Капсула, в суперприложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнёров.Также любой пользователь или компания могут создавать навыки для Маруси, в том числе и для использования в приложении ВКонтакте. Например, владельцы бизнеса могут обучить ее заказывать товары из своих магазинов VK.

https://ria.ru/20210517/vkontakte-1732676340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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