МИД ответил на слова министра обороны Британии о "российской угрозе"
© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы минобороны Великобритании о России порекомендовала Лондону заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Великобритании. Он назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один".
"Руководитель британского оборонного ведомства известен как один из наиболее последовательных антифанатов нашей страны в правительстве Британии. При этом, как и прежде, его напористая антироссийская риторика лишена какой-то конкретики. Хотелось бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны", - сказала Захарова.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.