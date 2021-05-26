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МИД ответил на слова министра обороны Британии о "российской угрозе"
МИД ответил на слова министра обороны Британии о "российской угрозе" - РИА Новости, 26.05.2021
МИД ответил на слова министра обороны Британии о "российской угрозе"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы минобороны Великобритании о России порекомендовала Лондону заняться не мнимыми, а... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:03
2021-05-26T17:03
россия
минобороны великобритании
мария захарова
великобритания
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы минобороны Великобритании о России порекомендовала Лондону заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Великобритании. Он назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один"."Руководитель британского оборонного ведомства известен как один из наиболее последовательных антифанатов нашей страны в правительстве Британии. При этом, как и прежде, его напористая антироссийская риторика лишена какой-то конкретики. Хотелось бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны", - сказала Захарова.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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россия, минобороны великобритании, мария захарова, великобритания, в мире

МИД ответил на слова министра обороны Британии о "российской угрозе"

17:03 26.05.2021
 
© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы минобороны Великобритании о России порекомендовала Лондону заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Великобритании. Он назвал Россию "противником, который представляет угрозу номер один".
"Руководитель британского оборонного ведомства известен как один из наиболее последовательных антифанатов нашей страны в правительстве Британии. При этом, как и прежде, его напористая антироссийская риторика лишена какой-то конкретики. Хотелось бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны", - сказала Захарова.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
 
РоссияМинобороны ВеликобританииМария ЗахароваВеликобританияВ мире
 
 
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