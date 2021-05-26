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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734327476.html
Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь
Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь - РИА Новости, 26.05.2021
Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать комиссии в каждом районе для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса, а отказавшимся после... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:21
2021-05-26T20:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
скфо
здоровье - общество
рамзан кадыров
ачхой-мартановский район
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать комиссии в каждом районе для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса, а отказавшимся после беседы от прививки - предоставлять медицинскую помощь в последнюю очередь в случае заражения."Врач, имам, участковый, на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут совершать подворные обходы, разъяснять людям о необходимости вакцинации.Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал о преимуществах адресной работы с населением."Запустили с главой Ачхой-Мартановского района пилотный проект в двух селах с представителями всех направлений власти и медицины, адресно подходили к каждому претенденту на вакцинацию. Из 545 человек 51% провакцинировано, Когда житель имеет возможность получить любое разъяснение с медицинской, религиозной точки рения - это убеждает лучше, чем все наши попытки довести информацию", - отметил министр.Кадыров подчеркнул, что прививочная кампания проходит очень пассивно: СКФО находится на последнем месте в России по вакцинации, а Чечня - на 4-м месте в округе.Кадыров напомнил, что ученые с мировым именем, исследователи в области медицины в один голос рекомендуют вакцинацию как средство защиты организма от COVID-19. По его словам, в то время как во всех странах население прививается, чтобы остановить вирус, снизить смертность, обезопасить себя, в нашей стране, где вакцина бесплатная, население все еще думает, прививаться или нет.Он не исключил вероятность третьей волны заболевания в Чечне, призвав население защититься от этой угрозы.Кадыров подчеркнул, что "горе-эксперты" по COVID препятствуют проведению прививочной кампании, распространяя в социальных сетях некие "теории заговора" вокруг вакцин, и большинство жителей идет у них на поводу.
https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733885831.html
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734309222.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, скфо, здоровье - общество, рамзан кадыров, ачхой-мартановский район

Кадыров предложил лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь

20:21 26.05.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать комиссии в каждом районе для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса, а отказавшимся после беседы от прививки - предоставлять медицинскую помощь в последнюю очередь в случае заражения.
"Врач, имам, участковый, на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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Он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут совершать подворные обходы, разъяснять людям о необходимости вакцинации.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал о преимуществах адресной работы с населением.
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"Запустили с главой Ачхой-Мартановского района пилотный проект в двух селах с представителями всех направлений власти и медицины, адресно подходили к каждому претенденту на вакцинацию. Из 545 человек 51% провакцинировано, Когда житель имеет возможность получить любое разъяснение с медицинской, религиозной точки рения - это убеждает лучше, чем все наши попытки довести информацию", - отметил министр.
Кадыров подчеркнул, что прививочная кампания проходит очень пассивно: СКФО находится на последнем месте в России по вакцинации, а Чечня - на 4-м месте в округе.
Кадыров напомнил, что ученые с мировым именем, исследователи в области медицины в один голос рекомендуют вакцинацию как средство защиты организма от COVID-19. По его словам, в то время как во всех странах население прививается, чтобы остановить вирус, снизить смертность, обезопасить себя, в нашей стране, где вакцина бесплатная, население все еще думает, прививаться или нет.
Он не исключил вероятность третьей волны заболевания в Чечне, призвав население защититься от этой угрозы.
Кадыров подчеркнул, что "горе-эксперты" по COVID препятствуют проведению прививочной кампании, распространяя в социальных сетях некие "теории заговора" вокруг вакцин, и большинство жителей идет у них на поводу.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСКФОЗдоровье - ОбществоРамзан КадыровАчхой-Мартановский район
 
 
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