https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734310011.html

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:18

2021-05-26T18:18

2021-05-26T20:16

распространение коронавируса

россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России.Он уточнил, что звучат разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян.Путин отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается работа предприятий, люди больше общаются друг с другом и ходят в общественные места. В этих условиях, учитывая наступление сезона отпусков, необходимо снижать риски распространения инфекции, подчеркнул он.Для этого, по словам главы государства, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан.В середине весны Путин и сам привился от коронавируса российским препаратом. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую ему вкололи, — по его словам, об этом знает только его врач.В России зарегистрированы препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", которую разработал Центр "Вектор", и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210526/sobyanin-1734187791.html

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734037850.html

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"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса "Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса. 2021-05-26T18:18 true PT1M29S

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россия, владимир путин, общество