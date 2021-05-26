Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734310011.html
Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:18
2021-05-26T20:16
распространение коронавируса
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734320818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92dd059f4e5a517a08e2bedf8dadecf3.jpg
СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России.Он уточнил, что звучат разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян.Путин отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается работа предприятий, люди больше общаются друг с другом и ходят в общественные места. В этих условиях, учитывая наступление сезона отпусков, необходимо снижать риски распространения инфекции, подчеркнул он.Для этого, по словам главы государства, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан.В середине весны Путин и сам привился от коронавируса российским препаратом. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую ему вкололи, — по его словам, об этом знает только его врач.В России зарегистрированы препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", которую разработал Центр "Вектор", и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210526/sobyanin-1734187791.html
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734037850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса
"Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса.
2021-05-26T18:18
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734320818_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa02bf3890e7a28a7a72ed25f45be227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

18:18 26.05.2021 (обновлено: 20:16 26.05.2021)
 
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России.
Он уточнил, что звучат разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян.
"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", — сказал президент.
Путин отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается работа предприятий, люди больше общаются друг с другом и ходят в общественные места. В этих условиях, учитывая наступление сезона отпусков, необходимо снижать риски распространения инфекции, подчеркнул он.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 16:06Распространение коронавируса
Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны
Для этого, по словам главы государства, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показывает уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Владимир Путин
По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 15:37Наука
Ученые подсчитали, сколько в обществе суперраспространителей коронавируса
Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан.
В середине весны Путин и сам привился от коронавируса российским препаратом. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую ему вкололи, — по его словам, об этом знает только его врач.
В России зарегистрированы препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", которую разработал Центр "Вектор", и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния