Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года
13:59 26.05.2021 (обновлено: 14:21 26.05.2021)
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mary Altaffer
БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает во вторник телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.
Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.
Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование.
"Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.
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В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.