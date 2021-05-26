https://ria.ru/20210526/vaktsina-1733977910.html

Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года

Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года - РИА Новости, 26.05.2021

Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года

Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:59

2021-05-26T13:59

2021-05-26T14:21

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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает во вторник телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование."Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J.Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/vaktsina-1733810071.html

https://ria.ru/20210525/voyna-1733776061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/koronavirus-1733328976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, здоровье - общество, johnson & johnson, бельгия, в мире