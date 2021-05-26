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Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года
Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года - РИА Новости, 26.05.2021
Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года
Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:59
2021-05-26T14:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
здоровье - общество
johnson & johnson
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&amp;Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает во вторник телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&amp;Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование."Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&amp;J.Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&amp;J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/vaktsina-1733810071.html
https://ria.ru/20210525/voyna-1733776061.html
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коронавирус covid-19, вакцины, здоровье - общество, johnson & johnson, бельгия, в мире

Бельгия приостановила использование вакцины J&J для людей моложе 41 года

13:59 26.05.2021 (обновлено: 14:21 26.05.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе сорока лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает во вторник телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.
Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.
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Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование.
"Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.
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В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
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