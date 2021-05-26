https://ria.ru/20210526/vagony-restorany-1733907892.html

РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов

РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов - РИА Новости, 26.05.2021

РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T00:52

2021-05-26T00:52

2021-05-26T01:54

россия

олег белозеров

ржд

москва

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров.В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по словам Белозерова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана."Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — добавил глава РЖД.Он выразил мнение, что у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.

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россия, олег белозеров, ржд, москва, общество