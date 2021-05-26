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РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов - РИА Новости, 26.05.2021
РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T00:52
2021-05-26T01:54
россия
олег белозеров
ржд
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров.В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по словам Белозерова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана."Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — добавил глава РЖД.Он выразил мнение, что у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.
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россия, олег белозеров, ржд, москва, общество

РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов

00:52 26.05.2021 (обновлено: 01:54 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВагон-ресторан
Вагон-ресторан - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических", — отметил Белозеров.

В качестве альтернативы в железнодорожной компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по словам Белозерова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.
"Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем", — добавил глава РЖД.
Он выразил мнение, что у пассажиров должен быть выбор, например: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.
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