"Татнефть" запустила на комплексе "Танеко" три новых установки

"Татнефть" запустила на комплексе "Танеко" три новых установки

2021-05-26T12:35

2021-05-26T12:35

2021-05-26T12:35

НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 26 мая - РИА Новости. Две новых установки – каталитического крекинга и производства водорода, - а также производство смазочных материалов с общим объемом инвестиций более 31,4 миллиарда рублей запущены в среду в комплексное опробование на нефтеперерабатывающем комплексе "Татнефти" "Танеко" в Нижнекамске, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня (запускаем) три установки на 31 миллиард рублей. Это крупнейшие заводы, это огромные инвестиционные проекты, которые значительно улучшат экономику комплекса "Танеко", - сказал на церемонии запуска президент Татарстана Рустам Минниханов.Как рассказал журналистам гендиректор "Танеко" Илшат Салахов, использованные при строительстве оборудование и материалы – на 95% российского производства. По его словам, новые установки запущены в рекордные даже по мировым меркам сроки – в течение трех лет.Ввод в эксплуатацию установки каталитического крекинга позволит увеличить производство автомобильных бензинов на 545 тысяч тонн в год, дизельного топлива на 200 тысяч тонн - до 1,6 и 5,8 миллиона тонн в год соответственно. Выход светлых нефтепродуктов возрастет с 80% до 85%. Строительство установки было начато в 2017 году. Капитальные вложения составили 21,1 миллиарда рублей.Установка производства водорода предназначена для получения водорода из природного газа методом парового риформинга с последующим извлечением водорода высокой чистоты. Установка является ключевым технологическим объектом для обеспечения производительности "Танеко" до 15,3 миллиона тонн в год с глубиной переработки 99% и отбора светлых нефтепродуктов более 80%.Водород используется для очистки нефтяного сырья от соединений серы, азота, кислорода и выпуска экологичного моторного и судового топлива с низким содержанием серы. Дополнительно на установке получают пар высокого давления, поступающий в сети предприятия. Строительство было начато в июне 2018 года. Объем капитальных вложений – 9,5 миллиарда рублей.Производство смазочных материалов мощностью 22 тысячи тонн в год с возможностью увеличения до 40-60 тысяч тонн в год включает моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей; гидравлические, трансмиссионные, турбинные, трансформаторные масла; масла для двигателей снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов и т.д. На продукцию получены сертификаты практически всех крупнейших автопроизводителей, производителей компрессоров и турбин. Строительство было начато в феврале 2019 года, объем капитальных вложений – 821 миллион рублей."Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний РФ, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов - "Танеко". Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.

