https://ria.ru/20210526/turtsiya-1734329859.html

Турция поблагодарила Россию за поддержку в борьбе с пандемией

Турция поблагодарила Россию за поддержку в борьбе с пандемией - РИА Новости, 26.05.2021

Турция поблагодарила Россию за поддержку в борьбе с пандемией

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа выразил благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом российской стороне, c которой подписано соглашение о поставке РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:45

2021-05-26T20:45

2021-05-26T20:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

турция

в мире

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа выразил благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом российской стороне, c которой подписано соглашение о поставке вакцины "Спутник V".Он добавил, что всего Турция подписала соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин, что втрое превышает численность ее населения.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. Вакцинацию прошли более 28 миллионов граждан Турции, из них более 12 миллионов получили две дозы вакцины. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733595057.html

россия

турция

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, турция, в мире