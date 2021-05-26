Турция поблагодарила Россию за поддержку в борьбе с пандемией
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа выразил благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом российской стороне, c которой подписано соглашение о поставке вакцины "Спутник V".
"С самого начала разработки российской вакцины "Спутник V" мы находимся в контакте относительно ее поставок. Сейчас подписано соглашение о поставке... этой вакцины. Я благодарю российские власти за поддержку, связанную с этим соглашением", - сказал Коджа журналистам.
Он добавил, что всего Турция подписала соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин, что втрое превышает численность ее населения.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. Вакцинацию прошли более 28 миллионов граждан Турции, из них более 12 миллионов получили две дозы вакцины. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".