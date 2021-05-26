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Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в республике. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:30
2021-05-26T11:32
светлана тихановская
ryanair
кгб белоруссии
александр лукашенко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в республике."Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - заявила Тихановская в видеобращении, опубликованном в Youtube.Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Минска и западных стран после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html
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светлана тихановская, ryanair, кгб белоруссии, александр лукашенко, youtube, минск, литва, в мире, белоруссия

Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии

11:30 26.05.2021 (обновлено: 11:32 26.05.2021)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в республике.
"Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - заявила Тихановская в видеобращении, опубликованном в Youtube.
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Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Минска и западных стран после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Светлана ТихановскаяRyanairКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоYouTubeМинскЛитваВ миреБелоруссия
 
 
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