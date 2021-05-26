https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html

Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии

Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021

Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в республике. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:30

2021-05-26T11:30

2021-05-26T11:32

светлана тихановская

ryanair

кгб белоруссии

александр лукашенко

youtube

минск

литва

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны антиправительственных протестов в республике."Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - заявила Тихановская в видеобращении, опубликованном в Youtube.Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Минска и западных стран после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930987.html

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светлана тихановская, ryanair, кгб белоруссии, александр лукашенко, youtube, минск, литва, в мире, белоруссия