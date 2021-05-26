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"Роскосмос" опубликовал снимок редкого cуперлуния
"Роскосмос" опубликовал снимок редкого cуперлуния - РИА Новости, 26.05.2021
"Роскосмос" опубликовал снимок редкого cуперлуния
Российский малый космический аппарат "Аист-2Д" сфотографировал Луну в момент cуперлуния, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:26
2021-05-26T14:26
2021-05-26T15:36
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский малый космический аппарат "Аист-2Д" сфотографировал Луну в момент cуперлуния, сообщает "Роскосмос".Снимок корпорация опубликовала на своем сайте. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и визуально становится больше. Суперлуния бывают каждый год, нынешнее пришлось на 04:52 мск 26 мая.Через десять часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. В России его смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока. Затмение продлится 14 минут и 30 секунд, а перед максимальной фазой Луна поменяет цвет — из-за преломления солнечного света земной атмосферой она будет казаться красной, а ее северная граница получит голубую кайму. Такое событие случается раз в 12 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/zatmenie-1733879292.html
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